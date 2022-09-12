moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

國產人形機械人 2025年真能「下凡」？

【明報專訊】9月1日，在上海舉行的「2022世界人工智能大會」（WAIC）上，國產機械人生產商達闥科技（CloudMinds Robotics）創辦人、董事長兼CEO黃曉慶忽然透露，正在研製7款人形雙足機械人，其中第一款按計劃在2025年就可以推出，將會走進尋常家庭擔任保母、承擔攙扶長者等工作云云。

一時間，這個鴻圖大計，大有和特斯拉（美：TSLA）及小米（1810）的人形機械人以及內地多間證券行的研究報告相呼應之意，甚至將目標說得更加具體和明確。然而，筆者認為，以該公司的現有技術來看，這個目標實在定得太高，能夠在2025年實現的機會微乎其微。

「小紫」聲稱可上落樓梯攙扶長者

黃曉慶表示，該公司正在研製的7款人形雙足機械人，合稱「七仙女」。其中，第一個型號稱為「小紫」，將擁有與人體接近的機械人身體，身高1.68米，體重65公斤，全身共有超過60個自主可控的智能柔性關節，單腿轉動慣量比為4615 Nm/g㎡，全身扭矩綜合為1750 Nm，動作反應時間不到10毫秒，足以實現擬人化的靈巧運動。

根據設計，「小紫」除可以像人類般用雙腳行走，還能夠完成上落樓梯、攙扶長者、端茶送水、跳舞等工作，將可以走進人類生活的各個角落。按達闥規劃，「小紫」在2025年就可以開始量產，擔任家庭保母，到2035年更可以實現全球商用。

技術水平太高 短短3年難有突破

坦白說，若要做到安全地上落樓梯兼攙扶老人，「小紫」的技術水平無疑要比今年4月退役的本田ASIMO（2000年開始展示，2011年起再無重大升級，2018年完全停止開發）更高，因為後者也未曾公開示範過攙扶長者。

達闥在2015年才成立，2019年發表一款稱為Ginger的機械人，聲稱已經規模化量產，並且廣泛應用在迎賓接待、導覽講解、舞台表演等場景。但Ginger只有雙手，並無雙足，底盤仍然是輪子，不算是真正的人形機械人。

至於該公司這次在「2022世界人工智能大會」上發表的新型號Ginger 2.0，全身的柔性關節由34個增加至41個，單手抓取的負重提升至5公斤，遠超Ginger的0.5公斤。從視頻看來，Ginger 2.0可做出京劇般的手勢，也可拉動吸塵機，但底盤仍然是輪子。

達闥如何在短短3年內，一下子解決機械人用雙腳在平地上步行、上落樓梯，以及攙扶長者的負重（絕不止5公斤）和平衡問題？這不免令人懷疑，要攀上這個技術水平的高度，甚至比該公司由成立至今這7年發展還要更高。

不錯，靈活的人形機械人一定要有很多活動關節和高階的零部件（例如伺服摩打等），並非純粹堆砌高階零部件就能夠解決，這麼多關節和零件如何協調運作，背後的軟件設計絕不簡單。

若還要攙扶長者，就更加複雜，因為每一個長者行出來的每一步都不盡相同。機械人究竟要用多少力來扶，向哪個方向發力，每次都可能未必相同。可以想像，一個機械人要設計到可以攙扶一個長者在平地上行走以及上落樓梯，其實比直接舉起那個長者還要複雜得多。

再者，單純以「小紫」的智能柔性關節和傳感器、伺服摩打、減速器、控制器等零部件數目，售價估計就隨時高達200萬至300萬元人民幣（還未考慮軟件開發的高難度）。每年的維護費用相當於售價的10%，亦絕不出奇。這樣的機械人保母，其實有多少家庭用得起？

若用在安老院 護理員加外骨骼更實用

其實，若真要解決攙扶長者的體力消耗問題，筆者認為，倒不如讓護理員等照顧者穿上一套「機械外骨骼」，尤其是在安老院內。因為「機械外骨骼」可以將穿戴者的體力倍大，換言之，即是大約節省一半體力。

近幾年，美國、俄羅斯、中國等大國的軍隊已經有不少試用經驗，用來輔助搬運彈藥等軍需品，而日本等個別國家的貨倉工人亦有使用。相對於人形攙扶機械人，「機械外骨骼」不論在技術成熟度、風險、成本和量產條件，都更加優勝。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]