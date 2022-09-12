國產人形機械人 2025年真能「下凡」？

一時間，這個鴻圖大計，大有和特斯拉（美：TSLA）及小米（1810）的人形機械人以及內地多間證券行的研究報告相呼應之意，甚至將目標說得更加具體和明確。然而，筆者認為，以該公司的現有技術來看，這個目標實在定得太高，能夠在2025年實現的機會微乎其微。

「小紫」聲稱可上落樓梯攙扶長者

黃曉慶表示，該公司正在研製的7款人形雙足機械人，合稱「七仙女」。其中，第一個型號稱為「小紫」，將擁有與人體接近的機械人身體，身高1.68米，體重65公斤，全身共有超過60個自主可控的智能柔性關節，單腿轉動慣量比為4615 Nm/g㎡，全身扭矩綜合為1750 Nm，動作反應時間不到10毫秒，足以實現擬人化的靈巧運動。

根據設計，「小紫」除可以像人類般用雙腳行走，還能夠完成上落樓梯、攙扶長者、端茶送水、跳舞等工作，將可以走進人類生活的各個角落。按達闥規劃，「小紫」在2025年就可以開始量產，擔任家庭保母，到2035年更可以實現全球商用。

技術水平太高 短短3年難有突破

坦白說，若要做到安全地上落樓梯兼攙扶老人，「小紫」的技術水平無疑要比今年4月退役的本田ASIMO（2000年開始展示，2011年起再無重大升級，2018年完全停止開發）更高，因為後者也未曾公開示範過攙扶長者。

達闥在2015年才成立，2019年發表一款稱為Ginger的機械人，聲稱已經規模化量產，並且廣泛應用在迎賓接待、導覽講解、舞台表演等場景。但Ginger只有雙手，並無雙足，底盤仍然是輪子，不算是真正的人形機械人。

至於該公司這次在「2022世界人工智能大會」上發表的新型號Ginger 2.0，全身的柔性關節由34個增加至41個，單手抓取的負重提升至5公斤，遠超Ginger的0.5公斤。從視頻看來，Ginger 2.0可做出京劇般的手勢，也可拉動吸塵機，但底盤仍然是輪子。

達闥如何在短短3年內，一下子解決機械人用雙腳在平地上步行、上落樓梯，以及攙扶長者的負重（絕不止5公斤）和平衡問題？這不免令人懷疑，要攀上這個技術水平的高度，甚至比該公司由成立至今這7年發展還要更高。

不錯，靈活的人形機械人一定要有很多活動關節和高階的零部件（例如伺服摩打等），並非純粹堆砌高階零部件就能夠解決，這麼多關節和零件如何協調運作，背後的軟件設計絕不簡單。

若還要攙扶長者，就更加複雜，因為每一個長者行出來的每一步都不盡相同。機械人究竟要用多少力來扶，向哪個方向發力，每次都可能未必相同。可以想像，一個機械人要設計到可以攙扶一個長者在平地上行走以及上落樓梯，其實比直接舉起那個長者還要複雜得多。

再者，單純以「小紫」的智能柔性關節和傳感器、伺服摩打、減速器、控制器等零部件數目，售價估計就隨時高達200萬至300萬元人民幣（還未考慮軟件開發的高難度）。每年的維護費用相當於售價的10%，亦絕不出奇。這樣的機械人保母，其實有多少家庭用得起？

若用在安老院 護理員加外骨骼更實用

其實，若真要解決攙扶長者的體力消耗問題，筆者認為，倒不如讓護理員等照顧者穿上一套「機械外骨骼」，尤其是在安老院內。因為「機械外骨骼」可以將穿戴者的體力倍大，換言之，即是大約節省一半體力。

近幾年，美國、俄羅斯、中國等大國的軍隊已經有不少試用經驗，用來輔助搬運彈藥等軍需品，而日本等個別國家的貨倉工人亦有使用。相對於人形攙扶機械人，「機械外骨骼」不論在技術成熟度、風險、成本和量產條件，都更加優勝。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]