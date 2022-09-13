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Z世代沒有告訴你的事

「Facebook都是『老嘢』在用，年輕人都用Instagram。」這句說話都已經流傳了好幾年，當年的年輕人相信都已經不再年輕了。Z世代用社交媒體的情況，一直都是Marketer很着緊的一環，究竟他們是否真的放棄了Facebook？答案居然不是，這應該讓很多人跌眼鏡吧。

Facebook仍為新世代所愛

做營銷的都需要緊貼市場，我和同事為品牌製作內容，除了專注創意宣傳和品牌故事並行，也一直留意不能只按本子辦事，一套既然一直用Facebook，就繼續Facebook吧。我在大專和大學教書，因利乘便我都愛問一問學生最常用的三個社交媒體。Facebook都一直穩佔其中，真實地跳入Z世代社群他們告訴我的是，Instagram是最熱門，但他們沒有放棄Facebook。

愛上TikTok短片內容

這個趨勢，不單單是在香港，在最近的一份data.ai研究報告見到Z世代沒有如我們想像中放棄Facebook。更甚的是，如果以每月最活躍使用率計算，Facebook更是Z世代中排行第一的社交媒體。當然，近年TiKTok的冒起，令很多新世代用戶都轉移使用，但令我意外的是，這個平台以活躍率計算，只排第四。

不過也值得留意，Z世代在使用Facebook的習慣其實有所改變。他們用Facebook沒有以往的「深入」，時間更短。這也和應了Instagram越來越TikTok化的原因，因為大家都更喜愛短內容。

品牌製作Facebook內容也求變

Z世代沒有離開Facebook，不代表品牌營銷就可以繼續一成不變。大家一直抱持一套，長文就放Facebook，Instagram就簡短吧。這一招開始行不通了，Z世代在使用Facebook上其實也期待內容精簡扼要。再者，當同一用戶也在使用Facebook、Instagram，甚至其他平台的時候，品牌也應該投入資源製作不同平台的專屬內容。

不停步前瞻社交平台使用轉變

雖然大家曾經期待或是憂心的社交媒體平台大移民沒有發生，不過也不等於謹守兩三個平台就是必勝策略。TikTok的全球跑出就是提醒一定要留心新平台和用戶習慣的轉變，而事實上全球100大品牌，有近八成已經在TikTok積極製作品牌短片內容。Z新世代更加不只活躍於這幾個平台，Snapchat似有走下坡趨勢，近來外國年輕人更愛使用BeReal，這除了是新平台的崛起，也代表新一代更喜愛更快更多無添加求真的Authentic內容，這趨勢可會難倒品牌內容的策劃與製作。

Bernie Wong

Social Stand創辦人

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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bernie@social-stand.com

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