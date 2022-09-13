Z世代沒有告訴你的事

「Facebook都是『老嘢』在用，年輕人都用Instagram。」這句說話都已經流傳了好幾年，當年的年輕人相信都已經不再年輕了。Z世代用社交媒體的情況，一直都是Marketer很着緊的一環，究竟他們是否真的放棄了Facebook？答案居然不是，這應該讓很多人跌眼鏡吧。

Facebook仍為新世代所愛

做營銷的都需要緊貼市場，我和同事為品牌製作內容，除了專注創意宣傳和品牌故事並行，也一直留意不能只按本子辦事，一套既然一直用Facebook，就繼續Facebook吧。我在大專和大學教書，因利乘便我都愛問一問學生最常用的三個社交媒體。Facebook都一直穩佔其中，真實地跳入Z世代社群他們告訴我的是，Instagram是最熱門，但他們沒有放棄Facebook。

愛上TikTok短片內容

這個趨勢，不單單是在香港，在最近的一份data.ai研究報告見到Z世代沒有如我們想像中放棄Facebook。更甚的是，如果以每月最活躍使用率計算，Facebook更是Z世代中排行第一的社交媒體。當然，近年TiKTok的冒起，令很多新世代用戶都轉移使用，但令我意外的是，這個平台以活躍率計算，只排第四。