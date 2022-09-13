清盤王：地產教育財困企業增 白武士壓價

市場漸呈「賣家多過買家」

黎嘉恩表示，儘管近期不少清盤個案涉及多角債權人關係增加處理難度，但債權人態度上卻相對過往寬容，因此債務回收率亦未見轉差；至於行業方面，地產及教育雖見惡化，但疫情「重災區」零售業則因財務能力較差的企業早已陸續倒閉，目前情况反見穩定。

他又提到，今年上市公司易主個案持續增加，當中不少是由於大股東已缺乏資金，透過抵押股權予財務公司取得融資，最終因沒法償還被接管。

企業財困及「爆煲」持續增加，不過有意接手的買家卻買少見少，當中來自內地的買家如大國企及大民企表現不積極，甚至造成市場賣方多過買方，令長期停牌上市公司爭取易主復牌存在難度。不過，他指本港市場仍有有力買家，只是心態上愈來愈偏向「執平嘢」，出價不高且多傾向壓低估值。

他舉例指出，近期曾有接管人將金鐘海富中心寫字樓單位出售，呎價低見1.8萬元，相比近期公開資料，同一寫字樓高峰時呎價逾3萬元，作價明顯下跌；加上息口上升，歐美通脹高企，以及內地及香港防疫措施持續，企業更難有轉圜餘地。

債券持有人分散 債務重組添難度

黎嘉恩提到，近期愈來愈多企業清盤個案是由債券持有人主動出擊，近期甚至有不少來自新加坡的債權人來港追討，但相比與債權銀行集中商討，由於債券持有人普遍較分散，要爭取進行債務重組更添難度。

他坦言，不少企業東主或股東相信自己「有能力掌握命運」，不肯假手於人，但企業重組除需要清楚掌握公司財務狀况，亦需要與包括供應商在內的多方持份者溝通，有助與債權人討價還價時，掌握好條件去爭取更佳條款，相反愈遲尋求救援愈難「獲救」，因此建議企業宜盡早尋求專業人士協助及幫忙。