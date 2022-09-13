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新冠疫苗准內地使用 康希諾冀新產品供港

【明報專訊】康希諾生物（6185）近期推出霧化吸入使用的5型腺病毒載體（Ad5-nCoV）預防新冠肺炎疫苗「克威莎￼ 霧優￼」，最近獲內地藥監局納入緊急使用範圍。

集團聯合創始人、董事長兼首席執行官宇學峰表示，儘管全球疫苗接種率增長放緩，但因疫情邁向流感化下，新疫苗可作加強劑使用，因此不擔心產品銷售。他亦期望，新產品長遠可以供應香港市場使用。

指吸入使用產品更易說服市民使用

宇學峰表示，新產品由內地部門採購，預料完成對醫療人員培訓後將盡快落地使用，具體價錢暫不便透露。

他認為，相比針劑接種，吸入使用產品更易說服市民使用，部分國家如馬來西亞的臨牀數據更顯示，新產品可支持滅活及其他疫苗，作為第四針甚至第五針加強劑去應用，因此他對新產品前景感樂觀，預期在疫情邁向流感化下，仍持續有長期需求。

他續指，吸入型新產品生產成本與現有產品分別不大，另新產品更有利長途運輸。他又表示，在內地市場之外，亦期望產品可打入香港市場，並透過目前正與港府及專家溝通，期望供應到香港。

同時，宇學峰表示，因為新疫苗在激發體液免疫及細胞免疫之外，亦實現誘導黏膜免疫，可調動肺部免疫體系，可進一步加強預防功能，因此有助日後用同一思路作更多產品開發。至於其開發的mRNA新冠疫苗產品，則已進入臨牀二期階段，他形容進展非常順利。