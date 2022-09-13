路透社：美擬下月擴大對華出口晶片禁令

涉及AI及晶片製造設備半導體

報道引述消息人士稱，美國商務部此前曾向3家美國工廠發信，包括科林研發（Lam Research）（美：LRCX）、科磊（KLA）（美：KLAC）及應用材料（Applied Materials）（美：AMAT），表明除非得到批准，否則不得向中國出口14納米以下的晶片製造設備；而美國現打算按上述內容發布新規。

據報，美國商務部上月亦向Nvidia（美：NVDA）及超微半導體（AMD）（美：AMD）發信列出相關規定，要求兩家公司停止向中國出口多種AI晶片，除非獲得當局許可。雖然輝達拒絕回覆路透社的查詢，亦沒有對具體的政策舉措發表評論，但重申預計新的許可要求不會產生「重大影響」。科磊和應用材料均拒絕置評，科林研發未有回應。

部分消息人士表示，華府今次新規定或包括針對中國的額外行動，但相關限制措施或會改變，而發布規定的時間亦有機會比預期遲。此外，產品內含有先進晶片的美國公司亦有可能被商務部下達限制出口令，例如戴爾（Dell）、惠普（HP）（美：HPQ）、美超微電腦（SuperMicro）（美：SMCI）製造的資料中心伺服器，因為當中含有被禁出口到中國的輝達A1000晶片。