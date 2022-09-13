蘇格蘭威爾斯 短期獨立機會微

王良享則分析，目前英國所面對的整體團結問題，主要是蘇格蘭及威爾斯會否脫離英國獨立，但他認為暫時出現此情况的機會不大，「假如蘇格蘭及威爾斯要脫離英國、單獨加入歐盟的話，暫時我見不到它們成功機會很大。另外，英國目前對蘇格蘭有不少財政援助，包括可以讓蘇格蘭分享部分北海油田的收入，如果蘇格蘭決定獨立，長遠來說對本身無着數，甚至可以說好蝕底」。

英今年GDP 或被前殖民地印度超越

印度曾是英國最大的殖民地，在1947年8月15日獨立，脫離英國統治。根據世界銀行數據，英國去年GDP為3.186萬億美元，全球排名第五，而與排名第六位的印度差距不大(見表)，今年有機會被印度迎頭趕上。王良享認為，英國GDP被印度「爬頭」屬大勢所趨，看來無可避免，其中一個原因是印度人口增長遠高於英國。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]