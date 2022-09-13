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施羅德：英國工資物價螺旋式上升 成主要風險

【明報專訊】英國大型資產管理公司施羅德認為，當地通脹今年持續上升後，明年料仍會保持高位，由此繼續帶來眾多經濟及社會問題。

施羅德指出，英國工人的實際工資（經通脹調整後）正經歷自1977年以來的最大跌幅，而通脹預計將於明年全年仍保持高位，罷工行動次數亦將會增加，今年運輸和郵政人員及大律師已展開罷工行動，並將擴大至其他行業。不過，該行亦認為，由於英國工會資金儲備水平較低，加上生活成本危機持續，或會限制未來的罷工行動，而並沒有像目前媒體所擔憂及討論的那般嚴重。

消費者信心50年低 央行料衰退15月

英國私營機構現正處於充分就業水平，僱員要求上調名義工資，以應付不斷上升的生活成本，實屬合理訴求。施羅德認為，隨着今年冬季及明年來臨，英國工資水平落後於私營機構的公共部門最有可能進一步罷工，令工資與物價出現螺旋式上升現象（即工資上升導致物價上漲，繼而導致工資進一步上升），正成為英國經濟及英鎊兌其他貨幣所面臨的主要風險。

施羅德引述英倫銀行的預測，受利率上升及能源成本飈升影響，英國將經歷持續15個月的經濟衰退（定義為連續甚至多於兩個季度錄得經濟下滑），而事實上，現時英國的消費者信心指數已跌至50年低位。

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