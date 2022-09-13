內房債務惡化 惠譽：未虞系統性風險 指內銀積極削高風險行業貸款 整體不良貸款率降

明報記者 歐陽偉昉

據人行公布，截至上半年商業銀行不良貸款率為1.67%，較去年底下降0.06個百分點。綜合五大國有銀行，以及招商銀行（3968）和民生銀行（1988）兩間房企不良貸款率較高的內銀，房企不良貸款率上半年皆明顯上升（見表）。由今年6月底起，全國逾340個爛尾樓項目業主發起拒供按揭，停貸數目較多的河南，兩間城商行中原銀行（1216）和鄭州銀行（6196）上半年房企不良貸款率較高，特別是剛合併3間資產質素較差同業的中原銀行，比率達9.38%。

5年處置11萬億不良資產

不過，從整體佔比而言，除交行（3328）外，房企貸款佔其餘四大行貸款比例都少於5%，招行和民行佔比較高，分別為6.7%和8.54%；惟兩行同期企業貸款不良率分別微降0.04和0.06個百分點，主要由於其他不良貸款率較高行業，如招行在批發零售、民行在採礦業等的資產質素有改善。

惠譽金融機構評級董事薛慧如指出，內銀自2017年起逐步加強不良貸款標準，至去年底已處置11萬億元（人民幣，下同）不良資產，有效緩解現有不良資產風險，高風險行業貸款佔比亦受控制，認為內銀整體資產質量相對平穩，引發大規模系統性風險可能性不大。此外，政府因應疫情對部分企業和個人推出紓困措施，也略為緩解不良貸款增長速度。

對於內地政府要求銀行向房企提供融資，以「滿足合理需求」，會否令銀行過度放鬆審批標準，提高貸款風險，薛慧如認為，政府中長期控制金融風險的政策方向並無變化，而大中型銀行本身有更高資本要求，也限制他們快速擴張信貸。

籲關注淨息差收窄問題

至於爛尾樓停供潮，加上疫情衝擊居民就業和收入，令佔整體貸款兩成至三成的按揭貸款上半年受壓，薛慧如則認為，內地家庭還債能力沒有顯著減弱，短期按揭風險仍不算太大，未來走向則取決於市場復蘇和購房者信心恢復進度，她提到政府近期積極推出政策，如2000億元「保交樓」專項基金，期望有助穩定購房者信心。

薛慧如表示，內地短期經濟放緩，相信內銀不良貸款比例將會上升，但幅度暫仍溫和。不過，她認為需關注淨息差收窄（見圖）和信貸需求疲弱問題，若盈利能力下跌超過預期，會限制內銀處置不良貸款能力。