moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

內房債務惡化 惠譽：未虞系統性風險 指內銀積極削高風險行業貸款 整體不良貸款率降

【明報專訊】內地房企債務問題急劇惡化，市場關注風險會否向銀行蔓延，據內銀中期業績顯示，即使房企貸款不良貸款率顯著上升，但整體不良貸款率仍然普遍下降。評級機構惠譽認為，過去數年內銀積極確認和處置不良貸款，縮減對高風險行業貸款，預期短期內即使內地經濟放緩，不良貸款率升幅仍較溫和，不會爆發系統性風險。

明報記者 歐陽偉昉

據人行公布，截至上半年商業銀行不良貸款率為1.67%，較去年底下降0.06個百分點。綜合五大國有銀行，以及招商銀行（3968）和民生銀行（1988）兩間房企不良貸款率較高的內銀，房企不良貸款率上半年皆明顯上升（見表）。由今年6月底起，全國逾340個爛尾樓項目業主發起拒供按揭，停貸數目較多的河南，兩間城商行中原銀行（1216）和鄭州銀行（6196）上半年房企不良貸款率較高，特別是剛合併3間資產質素較差同業的中原銀行，比率達9.38%。

5年處置11萬億不良資產

不過，從整體佔比而言，除交行（3328）外，房企貸款佔其餘四大行貸款比例都少於5%，招行和民行佔比較高，分別為6.7%和8.54%；惟兩行同期企業貸款不良率分別微降0.04和0.06個百分點，主要由於其他不良貸款率較高行業，如招行在批發零售、民行在採礦業等的資產質素有改善。

惠譽金融機構評級董事薛慧如指出，內銀自2017年起逐步加強不良貸款標準，至去年底已處置11萬億元（人民幣，下同）不良資產，有效緩解現有不良資產風險，高風險行業貸款佔比亦受控制，認為內銀整體資產質量相對平穩，引發大規模系統性風險可能性不大。此外，政府因應疫情對部分企業和個人推出紓困措施，也略為緩解不良貸款增長速度。

對於內地政府要求銀行向房企提供融資，以「滿足合理需求」，會否令銀行過度放鬆審批標準，提高貸款風險，薛慧如認為，政府中長期控制金融風險的政策方向並無變化，而大中型銀行本身有更高資本要求，也限制他們快速擴張信貸。

籲關注淨息差收窄問題

至於爛尾樓停供潮，加上疫情衝擊居民就業和收入，令佔整體貸款兩成至三成的按揭貸款上半年受壓，薛慧如則認為，內地家庭還債能力沒有顯著減弱，短期按揭風險仍不算太大，未來走向則取決於市場復蘇和購房者信心恢復進度，她提到政府近期積極推出政策，如2000億元「保交樓」專項基金，期望有助穩定購房者信心。

薛慧如表示，內地短期經濟放緩，相信內銀不良貸款比例將會上升，但幅度暫仍溫和。不過，她認為需關注淨息差收窄（見圖）和信貸需求疲弱問題，若盈利能力下跌超過預期，會限制內銀處置不良貸款能力。