內銀今年純利料增4% 與GDP相符

信貸需求不足 恐損資本充足率

今年7月，內地新增貸款只有6790億元（人民幣，下同），為近5年來單月次低數字，8月新增人民幣貸款雖回升至1.25萬億元，仍低於市場預期。截至8月底，人民幣貸款餘額按年增10.9%，增速按年降1.2個百分點。

富瑞中國金融業研究主管陳姝瑾表示，內地監管機構奉行逆周期調控，經濟放緩時加快貸款增速，預期全年貸款增長會維持上半年水平。不過，她認為此舉對銀行並非好事，因為信貸需求不足，加大貸款利率下降壓力，影響銀行資本充足率，不利於加權風險資產回報率（RORWA）。淨息差方面，她預期下半年仍會繼續下跌，但降幅將少於上半年。

對於大型銀行全年純利增長，她預期將接近上半年，大致與名義經濟增長相符。目前五大國有銀行股息率皆逾9厘，對高息股投資者而言，陳姝瑾認為是可以考慮投資，雖然內地經濟放緩降低市場對內銀股估值，不過內銀資產規模仍能保持約10%增長，令股價仍可保持在小幅波動。

陳姝瑾又認為，目前內銀撥備未完全反映實際經濟情况，因現在企業較易取得貸款「債冚債」，惟倘最終仍無力償還，貸款仍要被列不良作撥備，另外內銀撥備覆蓋率較高，亦令撥備上升有時間緩衝。