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美律師擬提集體訴訟 控名創涉造假

【明報專訊】以販賣生活用品為主的中國連銷零售品牌名創優品（9896）（美：MNSO），近月先後被沽空機構狙擊及進行「去日化」整改，更有可能面臨美國股東的集體訴訟。總部位於美國加州聖迭戈的律師事務所Robbins Geller Rudman & Dowd LLP昨表示，擬於今年10月17日前獲名創優品的股東任命為代表，對公司進行集體訴訟。

該事務所指出，名創優品的美國IPO文件涉及虛假和/或誤導性和/或未披露的內容，一眾股東計劃對公司、部分高管及董事、公司的美國代表及IPO承銷商進行集體訴訟。

聖迭戈以外，位於新奧爾良的律師事務所Kahn, Swick, & Foti, LLC及位於紐約的Pomerantz LLP亦連接表示，代表名創優品的投資者索償，調查內容涉及名創優品及其高管和/或董事是否進行證券欺詐或其他非法商業行為。

早前遭沽空機構狙擊

於今年7月底、名創優品回港上市剛過兩周，便遭沽空機構殺人鯨資本（Blue Orca Capital）發表報告狙擊，指出公司謊稱旗下99%中國分店由獨立加盟商經營，而是620家分店由公司高管或董事長的關聯人士持有，其所稱的「輕資產、高利潤」商業模式是一個謊言。

名創優品其後反駁，該報告的指控毫無依據；該股上周五收報5.82美元，較上市定價20美元下跌70%以上。