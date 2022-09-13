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陸振輝：「九不過」的自在從容生活

【明報專訊】滾滾紅塵，有些人總是為虛名而低頭，有些人會為錢財而折腰，世人總以為擁有得愈多，才會愈富足、愈安全、愈成功。

一年容易又中秋，有沒有突然發現，富貴榮華換不來健康、換不來自在，反而讓自己被物欲的枷鎖所困，變得心力交瘁？

人生真正的富足，其實不在於生活的奢華，而在於靈魂的飽滿。

有人說：人生有度，過則為災。凡事達到一定的限度，就要懂得適可而止。只要「九不過」，就可以自在從容地過生活。

即衣不過暖：讓身體時刻處於「七分暖、三分寒」的環境中，才能增強抵抗力；食不過飽：暴飲暴食，會給腸胃造成不可逆轉的傷害；住不過寬：家並不在於豪華寬敞，而在於溫馨完整；行不過快：走路不宜太快，容易造成關節磨損，耗傷氣血；勞不過累：合理膳食，充足睡眠，不過度勞累，才能保證身體健康；逸不過懶：人可以享受安逸，但不能活得太懶，懶會讓人百病纏身；欲不過多：算計得愈多，身心就愈是不得安寧；思不過慮：思慮過重，勞倦傷脾，暗耗陽壽，容易心火過盛；福不過享：只求享受而不積德，福報就遲早會消磨殆盡。

生活本不苦，苦的是人欲望太多；人心本無累，累的是放不下的東西無盡。生活，總是要有一些時刻去品茗靜心、栽花賞月，才可以回歸生活本來的美好。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

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[陸振輝 優游歲月]