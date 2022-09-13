徐家健：政治領袖影響力與民主或獨裁有關？

英女王逝世，民間掀起悼念潮。我們當然知道，貨真價實的君主立憲制下一國之君的政治權力非常有限。都是馬克思當年好事多為，主張政治領袖面對的經濟及社會局限才是主宰歷史的主角，領袖本身對歷史進程並不重要。過去廿多年，卻愈來愈多證據顯示馬克思錯了。一篇名為「Do Leaders Matter？National Leadership and Growth since World War II」的研究發現：

We find robust evidence that leaders matter for growth. The results suggest that the effects of individual leaders are strongest in autocratic settings where there are fewer constraints on a leader's power. Leaders also appear to affect policy outcomes, particularly monetary policy. The results suggest that individual leaders can play crucial roles in shaping the growth of nations.

英雄造時勢？要避過「時勢造英雄」的倒果為因，經濟學家比較政治領袖自然或意外死亡前後國家的經濟表現。明顯的例子，是毛澤東在1976年身故後，鄧小平上場帶來的經濟改革開放。是的，歷史上英雄造時勢並非個別例子，有趣的是「英雄造時勢」在獨裁國家最為明顯，而政治領袖對貨幣政策的影響亦最為突出。

獨裁國家領袖影響力更突出

另一方面，由於民主國家對政治領袖權力諸多限制，民選領袖的個人影響力遠不及獨裁者是不難理解的。當英國首相亦不能明顯改變英國的發展，誰做君主對經濟又有何分別？

美國克林信大學經濟系副教授

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