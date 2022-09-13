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何啟聰：股價回穩 騰訊購22334

標籤：何啟聰

【明報專訊】騰訊（0700）四連跌後，上周五先跌後回穩。騰訊南非大股東確認轉倉，披露減持情况；向上或以重上10天線約318元為目標，失而復得的300元或有待重建支持。看好或可考慮騰訊認購證22334，行使價368.2元，2022年12月到期，實際槓桿約9.9倍。看淡或可留意騰訊認沽證21393，行使價250.8元，2023年01月到期，實際槓桿約6.4倍。

官媒評論指比亞迪（1211）的投資核心價值不取決於巴菲特的買賣，雖然比亞迪獲官媒護航，不過市場關注巴菲特減持比亞迪的行動仍未完結，資金趁反彈加注淡倉，主要考慮收回價在240元以下的熊證，500兌1產品的面值較低，同時免除引伸影響，對短線部署的投資者或較吸引。看淡或可考慮比亞迪熊證68333，收回價238元，行使價242元，槓桿比率約10.3倍。看好可留意比亞迪牛證53441，收回價206元，行使價202元，槓桿比率約9.6倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[何啟聰]