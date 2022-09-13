moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

瑞銀亞洲：資金追捧 納指購10427

【明報專訊】美國公布最新失業數據較預期低，美股隔晚整體向上。根據瑞銀上周五紀錄，投資者積極部署美股指數認股證，尤其是相關認購證為主，如投資者看好美國經濟可以逐步復蘇，從而帶動美股，看好納指可留意納指認購證10427，行使價13,500點，2022年12月到期，有效槓桿約10倍。如投資者看淡納指，可留意納指認沽10428，行使價9500點，2022年12月到期，有效槓桿約8.9倍。

另外，上周指CCASS紀錄有逾600億騰訊股份存入，最終騰訊大股東確認再減持股份，至於存入CCASS是為未來交易部署。雖然騰訊再遭大股東減持，但減持行動實質於今年6月已啟動。如投資者看好騰訊，可留意騰訊認購證24058，行使價368.2元，2022年12月到期，有效槓桿約9.8倍。如投資者看淡騰訊，可留意騰訊認沽證21367，行使價250.8元，2023年1月到期，有效槓桿約6.4倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]