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摩根大通亞洲：電力股逆市做好 潤電購18494

【明報專訊】電力股為近日市場焦點，首批300億元人幣能源保供特別債日前發行，市場憧憬可望紓緩中央發電企業壓力。另外，市場同時關注發改委等部門加大煤炭穩定價格力度，或對電力股有利。華能國電（0902）上周升穿4.5元阻力，技術上突破今年3月以來3次反彈頂部。如投資者希望趁回吐吸納好倉，可參考華能購20462，行使價5.99元，實際槓桿約3.5倍，2023年7月26日到期。

華潤電力（0836）上周亦曾創約半個月高位。如看好可留意潤電購18494，行使價18.98元，實際槓桿約5.7倍，2022年12月20日到期。

至於中國電力（2380）曾升抵4.5元水平，如以上周五收市價計，股份過去一個月暫時累升近13%，跑輸華電及潤電同期表現。如投資者部署追落後，可參考國電購23402，行使價5.15元，實際槓桿約3.8倍，2022年12月30日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]