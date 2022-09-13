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陳永傑：樓市股市跌浪將減退

標籤：陳永傑

【明報專訊】國際貨幣基金會（IMF）第一副總裁戈皮納特指出，未來一至兩年預計，美國依然保持高通脹，聯儲局不宜放寬銀根。美國8月份失業率出乎意料上升至3.7%，比市場原本估計保持在3.5%為高。而且近期油價已打回爆升前的原形，加上經濟轉弱，美國通脹及加息，理應見頂。他又稱，美國經濟首重任務是壓制高通脹，而非放鬆銀根。他讚揚聯儲局主席鮑威爾較早前表達同類觀點，相信其立場堅定。他認為，目前判斷全球通脹放緩言之尚早。

美國近期所發表的經濟數據，甚為參差，不再像較早前所發布的凌厲強勁。以8月份失業率而言，出乎意料上升至3.7%，比市場估計保持3.5%為高。

8月底前，國際油價曾經有一段時間曾經爆至每桶96美元，100美元之數近在咫尺，但市場承接力薄弱，很快掉頭下挫至跌破90美元，繼而再在87美元附近反覆。油價大幅滑落，對減輕通脹絕對有利，因為俄羅斯與烏克蘭的衝突，曾令油價一度衝破120美元之上，才觸發通脹顯著升溫。

油價已回落 通脹料紓緩

現在油價經已回落至今年初俄烏衝突前水平，通脹亦理應大幅紓緩，當然天然氣價格高升是一個通脹成因，但油價打回原形亦有助消弭通脹。現在不再是天然氣、油價齊升，美國通脹也應該有一定程度回軟。美國本身是一個產油大國，具有條件控制得到通脹。

油價回落加上經濟放緩，美國的通脹及加息也得以消解，相信這個加息周期不延續太久，樓市股市跌浪將會減退。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]