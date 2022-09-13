moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

廖偉強：只要樓市旺 經濟差不了

標籤：廖偉強

【明報專訊】過去一段時間，在去全球化、疫情持續不退、俄烏戰爭帶來的通貨膨脹及息口趨升等多重不利因素，嚴重衝擊環球經濟，本港當然不能倖免。香港樓價今年以來徐徐下跌，年初至今跌了約6%，由去年8月樓價高位計，至今已累跌約一成。

樓市是否已經進入熊市？答案仍是未知之數，但筆者認為毋須過於悲觀，根據以往大跌市的經驗，樓價通常在首半年至一年之間出現急劇的下滑。例如1997年亞洲金融風暴之後，樓價在首年累挫逾四成，2008年金融海嘯在9個月樓價跌了23%。

不過，今次低迷市况經歷了數年，包括2018年開始的中美貿易戰、2019年反修例社會運動及2020年爆發至今的新冠疫情；如果計算由2018年頭到現在，樓價仍有數個百分點的升幅，反映現今業主仍然有實力。二手市場樓價無疑在這一年跌近一成，綜觀發展商在這一年期間推售的新盤，雖然有些貨源充足的新盤首批推出時確實有折讓，但整體而言，發展商並無意割價大傾銷，原因當然是在商言商，欲尋求最高利潤。

隨着淡市持續，二手業主擴大減價，筆者相信發展商也漸有壓力，若發展商仍堅持高定價的話，相信客源會重回二手市場，便會分薄了發展商的銷量。因此筆者認為，發展商很快會面對現實，定價需貼近目前二手市場的價格，這樣才有機會吸納更多客源，銷量才有保證。

新盤向來是市場焦點所在，發展商願意減價絕對是好事，因為新盤若能夠賣個滿堂紅，必可帶起市場氣氛，激活整體經濟活動，需知道房地產是香港主要的經濟命脈之一，牽連有關的行業十分廣泛，只要樓市暢旺，香港經濟也絕對差不了。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]