布少明：派糖減辣可扭轉樓價跌勢

樓價跌主要由四大原因觸發：首是疫情加劇，單日確診人數連續破萬，市民憂防疫措施再度收緊，影響經濟。其次是整體投資氣氛轉差，恒指一度跌破19,000點，市場被悲觀情緒籠罩。第三是預期美國聯儲局再加息，銀行調高H按，影響投資氣氛。最後是發展商近期以低市價開盤，直接為二手樓價帶來壓力。

此外，據美聯物業網上搵樓的網盤價格變化製作而成的美聯信心指數最新報39.5點，按周跌1.7%，連跌8周，見自2019年10月初以來的近3年低位，反映業主對後市信心不足，部分減價求售，減價盤增加，導致信心持續下跌，預期樓價短期仍持續調整，全年跌幅料達8%或以上。

政商界求變的聲音已經愈來愈響亮，經濟與樓市皆亟待特區政府提出放寬措施挽救。正是「兼聽則明、偏信則暗」，希望港府聽取各界意見，於10月公布的《施政報告》中提出更多有效救港措施。希望新特首可以延續放寬樓市政策，就算不減辣，亦應該推出更多惠民措施，以振奮經濟，又或進一步落實對內地通關的時間表。短期而言，只有《施政報告》有「派糖」或「減辣」的利好消息刺激，樓價才有扭轉跌勢的機會。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]