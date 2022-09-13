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馬泰陽：利淡衝擊 樓價受壓

標籤：馬泰陽

【明報專訊】下半年樓市利淡因素充斥，雖然一手新盤延續上月旺勢，氣氛持續熾熱，不過受到加息、疫情、外圍市况不穩、加上新盤以貼市價開賣等等的因素影響，令二手市場回軟，樓價持續整固。根據差餉物業估價署數據顯示，7月份私人住宅售價指數報376.1點，見近兩年半以來新低，按月跌1.65%，亦是繼今年2月跌1.48%後，為5個月以來的最大跌幅。若以今年首7個月計算，今年樓價指數累跌4.52%，與去年9月份398.1點的歷史新高計算，截至今年首7個月累跌5.53%。

樓價下調，多個區份的呎價亦有所回落，據土地註冊處資料顯示，若將全港劃分為130分區分析，以青衣區的平均實用呎價按月跌7.4%最多，其次是馬鞍山，按月跌約4.5%，至於康城及屯門市中心兩區分別按月跌約3.4%及約3%，而將軍澳市中心、元朗市中心及天水圍3區錄得介乎約0.2%至1.4%按月跌幅。

二手呎價回落，反映業主讓步願意減價，促使購買力回流，特別是受惠「波叔plan」的中價物業市場，交投仍穩。據土地註冊處資料顯示，8月逾1000萬元二手住宅錄449宗註冊，較7月份的435宗上升3.2%。

雖然部分業主願意擴闊議價空間，不過市場亦憧憬10月施政報告或推新房策支持樓市，故整體樓價調整幅度有限，與準買家的預期出現落差，令二手買賣雙方呈拉鋸，樓價反彈乏力。至於一手方面，疫情無阻新盤開售步伐，發展商普遍以貼市價策略出擊，加上部分發展商為貨尾單位重新定訂價，以折讓價重新推售，並配合代理推出不同置業優惠，重新吸引市場注視，相信9月份一手成交量仍可達1500宗水平。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]