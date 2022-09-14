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未過半數支持 周大福購佐丹奴觸礁 較上次死線多1.06%股權支持 欠4%達門檻

【明報專訊】鄭家純家族旗下周大福控股向佐丹奴（0709）提出全面收購要約觸礁。昨日要約期屆滿，集團收市後公布，最終獲持約21.47%股權的股東接納要約，僅較月初首次截止時多出1.06%，連同周大福持股，合計只佔已發行股份約46.04%（見圖1），未能獲取五成以上表決權。周大福宣布不再延長或修訂要約，收購正式告吹。

明報記者 蕭嘉聰

佐丹奴昨收報1.85元，無升跌，略低於大股東提出的每股要約價1.88元，但已較過去一年平均股價1.627元升13.7%（見圖2）。此前表態反對收購的獨立股評人David Webb回覆本報查詢時，指今次收購要約是一個「複雜的故事」，需要一些時間才能完全揭開故事面貌，但稱今次要約失效，明顯並不符合周大福及其財務顧問鎧盛原來計劃的走向。

周大福則表示，今次提出要約作價公平合理，並獲佐丹奴獨立董事委員會及獨立財務顧問建議獨立股東接納要約，雖然最終未獲得足夠獨立股東接納而無法繼續，但仍會積極協助佐丹奴業務發展，並與管理層及其他持份者保持溝通，進一步推動及釋放業務效益和潛力。

佐丹奴公告稱，周大福今次全購共接獲18份有效要約，合計涉及3.39億股或21.47%股權，僅較9月5日首次截止期屆滿多出5份接納要約及1.06%股權，連同周大福持股，合計佔約46.04%股權，距離達標門檻仍少約4%股權，未達成要約條件，在周大福宣告不再延長或修訂要約下宣告失效。

Webb拒納要約

大手掃貨至5.94%

早於周大福6月底宣布提出全購後，作為佐丹奴第二大股東的David Webb隨即公開呼籲股東拒絕收購要約，更開始密密增持佐丹奴股份。據集團交易披露，David Webb在全面要約開始的8月15日起計，累計斥資近千萬元掃貨，持股量至8月31日增至近5.94%。集團主席劉國權及執董陳嘉緯亦曾表態，由於沒有套現的需要，因此不會接納要約，兩人持股亦佔1.79%。

據中央結算系統（CCASS）資料顯示，截至9月10日，周大福珠寶金行的客戶持倉29.01%，而擔任鄭氏家族財務顧問的鎧盛資本，旗下券商持倉為19.11%，兩間券商合計持倉48.12%，與今次接納要約股東持股總數接近；收購終告失敗，或反映除周大福及其友好股東外，其他股東對今次出價都缺乏興趣。