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新交所擬要求披露董事CEO薪酬

【明報專訊】企業透明度幫助經營者和投資者了解一家公司的營運狀况，根據新交所旗下新交所監管局公司（SGX RegCo）昨公布的獨立審查結果，顯示目前上市公司董事會披露的薪酬等項目仍有待改善，故計劃修訂規則。

公司憂公開薪酬影響競爭

據彭博報道，新加坡畢馬威會計師事務所（下稱新加坡畢馬威）在6月份發布的新加坡上市公司《公司治理準則》，發現只有5%公司以具名方式全面披露董事和行政總裁薪酬，以及仔細報告他們的薪酬、獎金和福利。因此，新交所監管局公司現向市場展開諮詢工作，以要求披露上市公司董事和行政總裁薪酬。

新交所上載的文件顯示，結合新加坡畢馬威審閱並評估585家於2020年7月1日至2021年6月30日的年報和公司網站信息，以及新交所監管局公司向董事進行調查並接獲474份回覆顯示，有公司指基於競爭原因，董事和行政總裁的薪酬不宜過於透明。新交所監管局公司行政總裁Tan Boon Gin表示，董事會披露董事、行政總裁的薪酬對確保和維持獨立、有效和問責制非常重要，有助可持續發展，加上他們具受託責任，這些信息有助公眾理解公司業績和財務回報的關連。

調查另提及，有約一半公司的獨立董事任職超過9年，降低流動性。Tan Boon Gin表示，對於上市公司處理長期擔任獨立董事的方式感到失望。現時建議獨立董事的任期設限，上限將定為9年，暫未有落實時間。