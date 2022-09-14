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美間接打壓 藥明系領跌生科股 拜登行政命令拓展生物科技 減依賴中國

標籤：經濟

【明報專訊】中美兩國關係緊張，繼晶片法案後，美國總統拜登在當地時間周一（12日）簽署一項行政命令，以加強本土生物醫藥產業發展。市場將之解讀為美國藉此減少依賴中國，以應對中國在生物技術上的挑戰。消息震散生物醫藥股，其中藥明生物（2269）跌近兩成，同系藥明康德（2359）及藥明巨諾（2126）分別跌16.8%及7.5%（見表）。

明報記者 蔡穎霖

綜合多間美國媒體報道，華府最新法案將撥出更多資金，鼓勵業界研發衍生生物科技，以抗衡中國，減少依賴其生物科技；惟目前未有關於可用資金、資金來源或分配方式的具體細節，預計今日（14日）將公布進一步詳情。消息拖累在港上市的生物醫藥股受壓，樂普生物（2157）昨天急插42.2%，收報14.5元。創勝集團（6628）跌11.7%，泰格醫藥（3347）跌約9.7%。

建設周期長

大摩料影響有限

投行摩根士丹利報告指出，雖然華府暫未公布相關行政命令的細節，但認為生物科技工廠建設周期較長，以及生物製劑的委託開發製造（CDMO／CMO）產能過剩風險有限，相信對藥明生物的中期影響有限。

該行表示，即使擔心生物技術融資放緩，但藥明生物今年上半年的總體產能利用率仍保持於70%以上，而且根據摩根士丹利去年對CDMO的調查，發現生物製劑CDMO至2025年的需求增長為11%，對比同期產能增長預測為8.5%。該行維持對藥明生物的評級「增持」，目標價119.8元。

市場再炒豬肉通脹

萬洲急升逾4％

港股在中秋假期後首個交易日走勢反覆，恒指昨天高後42點後轉跌，全日收跌35點或0.2%，收報19,326點，10天線（19,396.93點）得而復失。科指則受制10天線（4111.41點），收報4069點，跌約0.2%。國指升4點或0.1%，收後6633點。

市場再炒豬肉通脹，加上假期因素，「豬肉股」表現做好。萬洲國際（0288）昨天急升4.2%，中糧家佳康（1610）亦升4.6%。

投行摩根大通認為，雖然生豬價格已從今年4月初的低位反彈，但或需要更長時間改善資產負債表，預計至2023年的淨負債率仍高於歷史平均水平，或會影響增產、增供應。

新能源汽車股同步向上，蔚來汽車（9866）升16.8%領漲科指，全日收報168.2元。比亞迪（1211）升2.9%，小鵬汽車（9868）升2.2%。

理想汽車（2015）遭總裁沈亞楠再度減持，昨天股價跌不足0.1%。