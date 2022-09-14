飛達孟加拉廠冀物聯網增產能

考慮墨西哥設廠 省輸美成本

她續稱，第三期廠房在一年前開始投產，下月起第四期廠房將首先啟動繡花工序的運作，再逐步運作至整個生產過程。集團現時在孟加拉已有9000名員工，屆時將再招聘多3000至3500名員工，整體員工人數將增至1.2萬名。

顏寶鈴又表示，做生意不可以墨守成規，考慮到可節省運輸時間，集團正在探索於墨西哥設廠的可能性，由墨西哥出貨至美國只需4小時，亦不需要徵稅，惟不過人力成本較高，每件產品整體成本將提高50%，因此仍需與客戶洽談需求情況，預計將在明年上半年決定會否落實此計劃。

至於原材料價格情況，集團營運總監顧青瑗表示，升幅是前所未有的誇張，紙皮、石油等原材料價格升幅高達雙位數，不過集團有一定原材料存量，加上在孟加拉生產以美元結算，因此有一定好處。此外，過去的運輸成本亦有所上漲，現時轉趨穩定，因此集團有少許加價，沒有將成本完全轉嫁客戶。