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美核心通脹意外大升 市場開始押注加息1厘 納指早段挫4%

【明報專訊】美國通脹增長高於預期，反映物價仍未受控。剔除變化較大的能源及食品價格，美國8月核心消費者物價指數（CPI）按年升6.3%，遠高於分析師預期的6%，並較7月的升幅高出0.4個百分點。按月計算，8月核心CPI升0.6%，較7月的升幅高出0.3個百分點。美股三大指數及債價早段下滑，道指跌逾860點，標普500指數跌逾3%，納指跌4%。標普500指數中，早段逾490隻股票下跌。

這是聯儲局下周議息前，最後公布的通脹數據。CPI出爐後，芝商所（CME）的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員押注聯儲局下周連續第三次加息0.75厘的概率，由周一的91%降至84%，不過加息1厘的概率，由零提升至16%，反映部分市場人士預期聯儲局的加息幅度更為激進，加息半厘已不在考慮之列。交易員押注聯儲局在明年初加息至4.3厘左右，可能遏抑美國經濟活動。

META跌7.6% 債息美匯抽升

科技股下滑，其中facebook母企Meta（美：META）早段挫7.6%。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，由數據公布前的3.5厘水平，升至高見3.75厘，是2007年以來最高。美國10年期國債孳息率則由3.3厘，升穿3.4厘。美匯指數由數據公布前的108以下，升穿109。日圓兌每美元跌逾1%，跌至144。國際油價午夜前跌逾1%。

雖然美國汽油價格近期顯著回落，供應鏈瓶頸改善，但美國8月整體通脹仍高於預期。美國8月整體CPI按年升8.3%，是連續第二個月升幅收窄，不過升幅較分析師預期高出0.2個百分點。按月計算，美國8月CPI出乎意料升0.1%，預期為下滑0.1%。

食品房屋升幅 抵消油價回落

Principal Global Investors首席全球策略師Seema Shah表示，整體通脹見頂，但核心通脹反彈，表明繼續加息的必要，並證實美國通脹問題棘手。根據美國勞工部的數據，8月汽油價格按月跌10.6%，但按年升幅仍達25.6%。食品價格按月升0.8%，按年升13.5%。醫療服務價格按月升0.8%，按年升5.6%。新車價格按月升0.8%，按年升10.1%。二手車價格按月跌0.1%，按年升7.8%。住屋成本按月升0.7%，按年升6.2%。數據反映汽油價格近期的跌幅，被食品、醫療、住屋成本等的升幅所抵消。

諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）指出，美元的主導地位使聯儲局加息對全球經濟帶來衝擊，不過對全球經濟的影響，並不妨礙聯儲局繼續加息遏抑美國通脹。

市場憂慮歐洲冬季能源供應緊張，恐引發經濟衰退。投資者對德國經濟的信心進一步惡化。

歐洲經濟研究中心（ZEW）公布，德國9月ZEW經濟景氣指數由8月負55.3，降至負61.9，創2008年10月以來新低。泛歐Stoxx 600指數午夜前跌逾1%。

（綜合報道）

[國際金融]