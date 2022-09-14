moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

高盛信用卡壞帳率 差過次貸公司

【明報專訊】摩通（美：JPM）發表報告，指蘋果（美：AAPL）的Apple Card信用卡合作銀行高盛（美：GS），在次季的信用卡貸款壞帳比率達2.93%，是美國大型發卡機構中最差，甚至「遠高於次級貸款機構」。CNBC引述知情人士稱，高盛行政總裁所羅門（David Solomon）可能會在本周的董事局會議，面臨董事對消費者業務的質詢。

Apple Card發卡行 壞帳2.9%

在客戶拖欠還款6個月後，貸款機構會將不良貸款註銷。高盛的信用卡業務的貸款註銷率達2.93%，是摩通信用卡業務1.47%的兩倍，且高於美銀的1.6%，並超越美國規模最大的次級貸款機構Capital One的2.26%。數據顯示，超過四分之一的高盛信用卡貸款，來自FICO信用評分低於660的客戶。倘美國經濟低迷，高盛將面臨更大損失。

CNBC引述知情人士稱，高盛的信用卡壞帳比例高企，是由於高盛信用卡客戶的平均年資不到兩年，而信用卡客戶頭幾年的壞帳率最高。知情人士預期，當時間累積，高盛的信用卡客戶年資增長，而財力不足的客戶退出，高盛的損失將會下降。

高盛自2016年開始涉足消費金融，以實現業務多元化。自2019年以來，以Apple Card為基礎的高盛信用卡業務迅速增長。高盛信用卡業務目前吸納1400萬客戶及160億美元貸款餘額，大部分來自Apple Card。高盛預計，到2024年，其信用卡業務的貸款規模將較目前增長近1倍，達到300億美元。

此外，《華爾街日報》引述知情人士稱，高盛準備最快下周裁員數百人。是次裁員是高盛年度業績考核的一部分。高盛在疫情期間暫停年度考核。

（綜合報道）

[國際金融]