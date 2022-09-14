高盛信用卡壞帳率 差過次貸公司

Apple Card發卡行 壞帳2.9%

在客戶拖欠還款6個月後，貸款機構會將不良貸款註銷。高盛的信用卡業務的貸款註銷率達2.93%，是摩通信用卡業務1.47%的兩倍，且高於美銀的1.6%，並超越美國規模最大的次級貸款機構Capital One的2.26%。數據顯示，超過四分之一的高盛信用卡貸款，來自FICO信用評分低於660的客戶。倘美國經濟低迷，高盛將面臨更大損失。

CNBC引述知情人士稱，高盛的信用卡壞帳比例高企，是由於高盛信用卡客戶的平均年資不到兩年，而信用卡客戶頭幾年的壞帳率最高。知情人士預期，當時間累積，高盛的信用卡客戶年資增長，而財力不足的客戶退出，高盛的損失將會下降。

高盛自2016年開始涉足消費金融，以實現業務多元化。自2019年以來，以Apple Card為基礎的高盛信用卡業務迅速增長。高盛信用卡業務目前吸納1400萬客戶及160億美元貸款餘額，大部分來自Apple Card。高盛預計，到2024年，其信用卡業務的貸款規模將較目前增長近1倍，達到300億美元。

此外，《華爾街日報》引述知情人士稱，高盛準備最快下周裁員數百人。是次裁員是高盛年度業績考核的一部分。高盛在疫情期間暫停年度考核。

（綜合報道）

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