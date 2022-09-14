悼女王假期料拖低英GDP 0.2%

分析料今季陷技術衰退

Tombs指出，與6月慶祝英女王登基70周年的假期相比，國葬對經濟的損害更大。野村和德銀的分析師亦警告，英女王的國葬假期，可能使英國第三季經濟陷入衰退。英國第二季GDP按季收縮0.1%，倘第三季GDP繼續收縮，將意味英國陷入技術衰退的時間，較英倫銀行此前預期的第四季還要早。

英國很多企業預計將在國葬期間暫停營業，部分零售商及企業甚至可能提前休息。此外，部分體育賽事延期或取消，也影響休旅行業的營運。英倫銀行貨幣政策委員會前成員Andrew Sentance表示，哀悼期及額外的假期，可能會對短期經濟活動產生相當大的影響，戴妃1997年去世時也有類似情况。在戴妃去世後的一個月內，英國零售額下跌，許多商店在其葬禮當天至少有部分時間關門。儘管經濟轉弱，分析師預計英倫銀行仍將在9月22日宣布再加息半厘，以應對10%以上的通脹率。

（綜合報道）

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