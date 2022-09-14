moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

悼女王假期料拖低英GDP 0.2%

【明報專訊】能源價格高企及英倫銀行加息，令英國經濟近期轉弱。經濟學家預期，9月19日的英女王國葬公眾假期，以及10天哀悼期，可能進一步影響英國9月的經濟表現。經濟分析公司Pantheon Macroeconomics經濟師Samuel Tombs預期，英女王國葬所帶來的公眾假期，將使英國9月GDP減少0.2%，並可能令英國在第三季陷入技術衰退。

分析料今季陷技術衰退

Tombs指出，與6月慶祝英女王登基70周年的假期相比，國葬對經濟的損害更大。野村和德銀的分析師亦警告，英女王的國葬假期，可能使英國第三季經濟陷入衰退。英國第二季GDP按季收縮0.1%，倘第三季GDP繼續收縮，將意味英國陷入技術衰退的時間，較英倫銀行此前預期的第四季還要早。

英國很多企業預計將在國葬期間暫停營業，部分零售商及企業甚至可能提前休息。此外，部分體育賽事延期或取消，也影響休旅行業的營運。英倫銀行貨幣政策委員會前成員Andrew Sentance表示，哀悼期及額外的假期，可能會對短期經濟活動產生相當大的影響，戴妃1997年去世時也有類似情况。在戴妃去世後的一個月內，英國零售額下跌，許多商店在其葬禮當天至少有部分時間關門。儘管經濟轉弱，分析師預計英倫銀行仍將在9月22日宣布再加息半厘，以應對10%以上的通脹率。

（綜合報道）

[國際金融]