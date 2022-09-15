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彭博：港交所研降科企上市門檻 須有核心技術 市值門檻高企業投資者料觀望

標籤：經濟

【明報專訊】港府近來愈來愈重視並銳意吸納創新科技公司來港經營，據彭博引述消息人士報道，港交所（0388）計劃透過新增上市規則第18C章，降低核心技術（Hard Tech）公司的上市門檻，包括向未有盈利的科企降低收入要求，惟市值要求門檻卻變得更為嚴格。有市場人士認為，市場期待港交所提供一個新渠道予科企來港上市，但認為市值門檻較高，在現時市况下相信企業及投資者會抱觀望態度。

明報記者 馬意文

港交所昨日股價跌近2.7%，收市報300.6元。港交所回應報道時稱，為推進各項措施和確保本地市場和上市制度，具有足夠吸引力和國際競爭力，現正研究在上市規則中新增一個章節，讓產品商業化仍處於早期階段的大型科技公司，可以符合上市融資需求。

未商業化需要市值20億美元

彭博報道提到新增的18C章要求，當中針對已商業化及未商業化的兩類科技公司，包括已商業化企業和未商業化企業。當中，已商業化企業須符合最近1年收入達2億至3億港元，以及市值至少10億美元（約78億港元）。

未商業化則需要市值20億美元（約156億港元），惟兩者均毋須盈利。至於核心技術公司範疇，包括人工智能、量子計算、機器人等，以吸引從人工智能、芯片、自動駕駛汽車和智能製造等。

比較現有主板上市要求，今次市傳版本中未盈利科企收入要求明顯降低，但市值門檻卻遠高於一般主板上市及未盈利生科公司，以已商業化科企計，市值至少10億美元，較主板上市高近一倍。若以未商業化企業計，市值與生科股比較，更是高出9倍（見表）。

德勤中國：料增科技公司上市渠道

德勤中國華南區主管合伙人歐振興認為，本港早前有消息在科技公司上市方面放寬相關要求，已有不少科技公司感興趣來港上市，倘若港交所計劃新加入一個章節後，為科技公司提供一個新上市渠道，市場反應甚為期待，惟現時市况波動加上入場門檻高，估計科技公司和投資者均持觀望態度，也難以估計未來市况。

信永中和管理合伙人盧華基則表示，港交所修例降低未盈利科企上市的收入門檻，舉措對市場絕對正面。他指出，雖然近年有興趣提前上市的核心技術公司增加，也有愈來愈多投資者感興趣投資，但其一須考慮的問題是如何激活市場。