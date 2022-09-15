李澤楷旗下 富衛保險再申港上市

【明報專訊】富商李澤楷旗下的保險公司富衛集團再次申請在港上市，據最新的招股書顯示，集團今年上半年的新業務價值按固定匯率計，較去年增加24.66%，達到4.05億美元。雖然首季錄淨虧損1.01億美元，但整個上半年則稅前營運利潤按年增長1倍，達到2億美元。
富衛自成立以來從3個市場拓至10個市場，業務遍及香港及澳門、泰國及柬埔寨、日本及其他新興市場包括菲律賓、印尼、新加坡、越南及馬來西亞。
招股書提及，東南亞市場包括泰國及柬埔寨、菲律賓、印尼、新加坡、越南及馬來西亞等地，截至2022年3月31日止首三個月貢獻了超過50%的新業務價值。
招股書顯示，東南亞的人口基數、中產階級總人口比例較亞洲其他地區大。富衛估計在東南亞的新業務年化新保費排名上，已由2015年的第14位升至2021年的第5位，又有內地的重要市場，預期東南亞及內地將成為亞洲人壽保險市場增長的主要動力。
翻查資料，富衛5月份已傳出因為市况波動而叫停在港上市計劃，事隔4個月捲土重來。集團是次上市計劃用於強化股本，並且在未來2年向印尼壽險業務注資，更明言，目前打算保留大部分可用資金及任何未來盈利以營運及擴展業務，至於派息與否，有待進一步決定。