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2.4億元持股遭凍結 國美瀉逾兩成

標籤：經濟

【明報專訊】國美零售（0493）近期負面消息不斷，繼今年上半年業績疲弱，大股東黃光裕連番減持後，最新國美系公司、A股上市的中關村（深：000931）公布，近日通過中國證券登記結算公司查詢，獲悉持有該公司約7.37%流通股的國美電器，新增1427.7萬股或1.9%持股被天津市河北區人民法院司法凍結。截至9月8日，國美電器旗下的3476.2萬股或4.62%中關村持股已被司法凍結，另有約1100萬股或1.46%股權正被等候凍結。

國美：黃光裕減持約12億股

消息拖累國美股價昨日急跌，更見歷史新低0.182元，收市報0.19元，大跌逾21.8%，蒸發近19億元市值。中關村昨日收市報6.81元人民幣，跌4.76%，以其收市價計，相關被凍結股份市值約2.37億元人民幣。國美零售高級副總裁方巍回應內媒查詢時表示，公司生產經營一切正常，針對相關持股被凍結的情况，已與有關銀行接洽，很快就可以解決，公司亦有與投資者積極交流溝通情况。翻查國美年報，國美電器為集團旗下子公司。

國美亦回應內媒，大股東黃光裕昨日（14日）已經通過大宗交易配售減持約12億股，主要用於補充業務經營流動資金和規劃部分到期債務，同時亦會全力推進優質資產和注入業務。中關村就表示，目前國美電器被凍結的股份佔總股本比例較小，不會對公司日常經營和生產帶來影響，如有最新情况將會及時披露。