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英上月核心通脹新高 下周加息0.75厘概率達八成

【明報專訊】受惠於汽油價格下滑，英國8月通脹率按年升幅由40年高位回落，由7月的10.1%降至9.9%，升幅低於預期的10.2%，擺脫雙位數增長，是去年9月以來首次下滑。不過剔除波動較大的食品及能源價格，8月核心通脹按年升6.3%，較7月高0.1個分點，再創歷來新高。利率期貨數據顯示，英倫銀行在下周四（22 日）加息0.75厘概率達八成，若不計算1992年匯率危機期間，為提振英鎊的短暫加息行動，本月加息幅度可能是1989年來最大。

英鎊兌美元昨晚曾升近0.7%，升至1.157左右。英鎊上周曾觸及1.1407，是1985年以來的低位。英鎊兌港元昨晚在9.07左右徘徊。

英鎊兌美元升至1.157左右

經濟師警告，當英國10月再次上調能源價格上限，通脹按年升幅可能達到11%左右的峰值。不過由於新首相卓慧思將10月的家庭能源帳單升幅限制在25%，而不是原本的80%，否則明年初的通脹率可能超過15%。

美國8月CPI升幅較預期大，預示聯儲局下周仍將大幅加息。不過美國生產者物價指數（PPI）開始降溫，繼7月按月跌0.4%後，8月再跌0.1%，符合預期。但8月核心PPI按月升0.4%，略高於預期。PPI計算商品生產成本，是衡量消費者物價的領先指標。

美股三大指數在周二經歷6月以來最大單日跌幅後，昨早段輕微回升。利率期貨數據顯示，交易員預期下周加息0.75厘的概率為七成，加息1厘的概率升至三成。

美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）表示，若在加息0.5厘與1厘之間選擇，他傾向加息1厘，以維護聯儲局信譽。「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）呼籲聯儲局將加息幅度降至0.25厘，以免損害經濟。全球首富馬斯克更呼籲聯儲局減息0.25厘，並警告通縮的風險。

（綜合報道）

[國際金融]