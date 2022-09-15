2022世界人工智能大會 AI發展機遇龐大 科研人才至為關鍵

由創新科技署主辦、香港科技園公司擔任合辦夥伴的2022世界人工智能大會（WAIC）香港分會場，早前在香港科學園舉行。這次的規模更龐大，參與互動展區的研發平台和企業數目是去年的兩倍以上，與會者深入討論人工智能的人才培訓和智慧城市發展，標誌著香港正迅速發展成為環球人工智能創新及發展樞紐。

中大生研發AI系統勇奪機械人大賽冠軍

今次2022世界人工智能大會香港分會場設約30個互動攤位，展示與人工智能及機械人技術，由科學園園區公司及本地院校分享其創新意念和研發成果。

參展的香港中文大學工程學院機械人團隊「黃金入球」，在科技園公司今年舉辦的全港大專生機械人大賽中贏得冠軍，中大參賽隊伍因應比賽主題，研發人工智能偵測系統，提升機械人效能，成為贏得比賽的關鍵之一，「黃金入球」更於早前再下一城獲得ABU亞太區機械人大賽冠軍。

「黃金入球」隊長JK指，機械人團隊每年均會根據賽事主題設計機械人，機械人需在一年內由設計、組裝、測試，不斷改良，相較於硬件上的組裝建構，在電腦程式設計上花費的時間及遇到的難題較多，不過幸得隊員齊心協力各展所長，最終贏得比賽冠軍。

JK指，今屆賽事主題源於印度傳統遊戲Lagori，比賽分為兩組對壘，雙方分別派出機械人需互有攻守，在尋找合適器材時，想到以人工智能程式配合「深度攝影機」（Depth Camera）偵測及追蹤敵方機械人的球，從而能更精確作出攻擊。

團體導師葉俊華指，比賽需展現出參賽者的機械工程、電子、電腦程式設計等領域技能，而今年團隊首次使用AI技術，雖然研發過程遇到各種問題，但學生透過不斷試驗及改良，最終花了大半年時間，研發出今次的AI偵測系統。他相信，AI技術發展是大趨勢，相信未來無論在比賽或日常生活中將進一步應用到AI技術，值得一提的是，人工智能偵測系統是由中大就讀人工智能學科的隊長JK率先提出並與同學完成，證明了香港學生的科研能力絕對不遜於他人。

CPII團隊研發AI技術助語障患者溝通

在2022世界人工智能大會上，博智感知交互研究中心（CPII）主任蒙美玲教授就「香港人工智能產業人才培育」發表演講。

蒙美玲教授認為，人工智能是重塑未來工作的關鍵技術，培訓AI人才需要有三大要點，第一是有良好的合作夥伴，培訓國際視野以及對實在技術需求的認知，CPII目前與麻省理工學院、曼徹斯特大學、香港商湯科技均有合作，為培養新一代AI專才提供優良的發展環境，目前中心研究團隊成員有不少來自中大工程學院研究生，更有本科學生。

第二是要有良好的應用場景，尤其是造福人類的應用。CPII團隊多年來不斷研究及發展的語音技術——語音識別技術（automatic speech recognition，簡稱ASR）及語音合成技術（text-to-speech，簡稱TTS），而透過AI、語音重建技術和擴展障礙語音數據庫，將語言障礙患者含糊不清的語音重建成正常語音，並於去年贏得香港科技園「SciTech Challenge創業比賽」公開組冠軍，將逐步投入應用。蒙教授與她的跨學科研究團隊於2019年獲頒首個香港特別行政區研究資助局——人工智能主題研究計劃項目。

第三則是要為下一代盡早打好基礎，全面培育AI人才。蒙教授指，除了香港中文大學於2019年開辦首個人工智能學士學位課程，她同時亦擔任中大賽馬會智為未來計劃的課程設計總監，開發了香港首個中學的人工智能課程。

科技園InnoAcademy致力吸納人才

國家《十四五規劃綱要》提出將粵港澳大灣區發展成為國際科技創新中心，並明確支持香港建設國際創新科技中心。

國家主席習近平於今年6月底香港回歸祖國25周年來港期間曾視察科技園，了解香港近年的創科發展和前景。他表示，香港科技工作者是中國實施創新驅動發展戰略、建設創新型國家的重要力量，可見主席對香港創新科技人才的重視。

香港科技園公司行政總裁黃克強指，在發展創新科技的過程中，人才是相當重要的一環，科技園公司一直非常重視如何吸納及培訓創科人才，在施政報告前向政府提出相關建議，包括提供就業機會、配套、跨部門合作及教育等範疇，冀能進一步推動香港創新科技發展。

黃克強認為，培訓本地人才以外，吸納外地人才亦相當重要。香港現時大學科研的成績相當不俗，科技園公司目前的人才發展計劃與香港中文大學及香港理工大學合作，讓學生報名參與科技園人才培訓項目，或在科學園內園區企業實習和參與企業項目，完成後可獲得相關學分。

另一方面，科技園公司的香港創科學院人才薈（InnoAcademy）秉承香港科技園的目標，致力吸納、培育以及薈萃香港、中國內地和海外的年輕人才，吸引創新科技人才加入香港和大灣區的創科生態圈，為他們提供在香港和大灣區內創新科技的職業發展、培訓及交流機會。

以上資料由香港科技園公司