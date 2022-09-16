moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

鬆綁消息不絕 碧桂園領升內房股 寬限購減價促銷 分析料陸續有來

標籤：經濟

【明報專訊】內地近日連番傳出不同地方放寬限購政策及減價促銷的消息，加上財經資訊平台REDD引述消息人士稱，國家主席習近平支持在一線城市之外的樓市盡快鬆綁，有分析員預計將有更多放寬政策推出。多方消息繼續推高內房股價，昨日全線上揚，其中碧桂園（2007）升近9%，成為升幅最大藍籌，亦冠絕內房股。

明報記者 蕭嘉聰

內地近日的放寬限購消息不斷，包括蘇州調整外地人首置限購政策，非蘇州本地戶籍居民毋須再出示社保證明或個稅證明；以及廣州部分新盤調整備案價，「一房一價」由原來按照樓盤均價的正負6%，調整至正10%及負20%，相關措施目前只在黃埔區執行。另REDD昨引述消息報道，習近平上月底在閉門會議表示，除了「北上廣深」4個一線城市外，鼓勵其他地方政府盡快實施合理的鬆綁政策，以扭轉房地產市場的弱勢。

旭輝碧桂園美元債價漲

此外，內地官媒《證券日報》日前整理報道，截至9月14日已有超過120個城市或地區，今年內已發布一次或以上住房公積金貸款調整政策，包括降低首期比例、提高貸款額度等，分析預計可穩市場信心，提高房地產商的投資熱情等。

內房股昨普遍向上，碧桂園升8.7%，收報2.62元，富力地產（2777）收升8.6%，報1.64元，旭輝控股（0884）及合景泰富（1813）亦分別升7%及6.2%。除內房股價有改善，債價明顯轉好。據彭博報道，旭輝及碧桂園的美元債亦上漲，最多曾升5美仙。

券商銀河聯昌證券中港研究部董事總經理鄭懷武稱，由於內地房地產銷售仍弱，相信中央及各地政府將會推出更多進取的措施推動市場復蘇，他認為這將促使投資者冒風險入市內房股，當中民企內房或會更受益。

港股昨日除內房股炒起外，藥明生物（2269）股價亦升6.6%。恒指收市升83點至18,930點，未重返19,000點水平，大市成交繼續縮減至818億元。光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，目前公布的政策只是部分地區放寬限購，接下來可關注內地下周三（21日）公布新一輪5年期LPR（貸款市場報價利率），預計對整體內房表現有更大影響，建議投資者仍要小心，不要過於進取。

分析：局部放寬 投資要小心

他又稱，美國加息，資金流動性被抽走，加上經濟狀况令投資者憂慮後市，入市信心不大，近日交投淡靜。他預計恒指仍在整固，料於18,500點水平有支持，大跌風險不大，會以300至500點之間好淡拉鋸為主。