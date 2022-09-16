鬆綁消息不絕 碧桂園領升內房股 寬限購減價促銷 分析料陸續有來

明報記者 蕭嘉聰

內地近日的放寬限購消息不斷，包括蘇州調整外地人首置限購政策，非蘇州本地戶籍居民毋須再出示社保證明或個稅證明；以及廣州部分新盤調整備案價，「一房一價」由原來按照樓盤均價的正負6%，調整至正10%及負20%，相關措施目前只在黃埔區執行。另REDD昨引述消息報道，習近平上月底在閉門會議表示，除了「北上廣深」4個一線城市外，鼓勵其他地方政府盡快實施合理的鬆綁政策，以扭轉房地產市場的弱勢。

旭輝碧桂園美元債價漲

此外，內地官媒《證券日報》日前整理報道，截至9月14日已有超過120個城市或地區，今年內已發布一次或以上住房公積金貸款調整政策，包括降低首期比例、提高貸款額度等，分析預計可穩市場信心，提高房地產商的投資熱情等。

內房股昨普遍向上，碧桂園升8.7%，收報2.62元，富力地產（2777）收升8.6%，報1.64元，旭輝控股（0884）及合景泰富（1813）亦分別升7%及6.2%。除內房股價有改善，債價明顯轉好。據彭博報道，旭輝及碧桂園的美元債亦上漲，最多曾升5美仙。

券商銀河聯昌證券中港研究部董事總經理鄭懷武稱，由於內地房地產銷售仍弱，相信中央及各地政府將會推出更多進取的措施推動市場復蘇，他認為這將促使投資者冒風險入市內房股，當中民企內房或會更受益。

港股昨日除內房股炒起外，藥明生物（2269）股價亦升6.6%。恒指收市升83點至18,930點，未重返19,000點水平，大市成交繼續縮減至818億元。光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，目前公布的政策只是部分地區放寬限購，接下來可關注內地下周三（21日）公布新一輪5年期LPR（貸款市場報價利率），預計對整體內房表現有更大影響，建議投資者仍要小心，不要過於進取。

分析：局部放寬 投資要小心

他又稱，美國加息，資金流動性被抽走，加上經濟狀况令投資者憂慮後市，入市信心不大，近日交投淡靜。他預計恒指仍在整固，料於18,500點水平有支持，大跌風險不大，會以300至500點之間好淡拉鋸為主。