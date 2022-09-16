雲頂加入競牌震散賭股 永利最傷

新濠國際獨升1.6%

雲頂馬來西亞昨日正式刊發公告稱間接附屬公司GMM股份已經入標競投澳門賭牌，此舉有助集團將娛樂及休閒業務的地域擴充到有復蘇前景的澳門市場。集團股價昨日無升跌。現時雲頂賭場及博彩業務覆蓋的地域，包括新加坡、馬來西亞、英美及埃及等。

雲頂參與競標，變成7家公司爭奪6賭牌，周三晚永利澳門母公司美國永利股價最受壓跌幅3.8%。到昨天永利澳門承接母公司美股跌勢曾跌8.7%，收市跌幅收窄至6.8%，跌幅冠六大賭股。其他濠賭股除新濠國際股價升1.6%外，其餘皆回軟，反映投資者對六大現有持牌企業順利獲牌存疑。

花旗：雲頂強項料不足說服當局變陣

瑞銀最新報告表示，雖然維持原有六大牌主可獲發牌繼續經營的基本觀點，但在出現競爭下，或觸發市場擔心現有持牌人出局，因此反應負面，料最快也要到今年底才會有競投結果。在現有牌主中，瑞銀偏向選擇金沙中國（1928）及新濠博亞。

花旗則稱雲頂有其強項，但料不足以說服當局改變，估計官員會基於對公共財政最大利益作優次選擇。就算沒條款寫明會在現有牌主競投失敗後須轉移非博彩業務予政府，但該行料當局不會容許同一綜合度假村由兩名營運商各自經營博彩及非博彩業務。