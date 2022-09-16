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促施政報告挽人才 ACCA倡放寬尖子來港限制

標籤：經濟

【明報專訊】全球湧現人才搶奪戰，特許公認會計師公會（ACCA）就新一份施政報告，提出短中長期挽留人才建議。香港分會會長陳婉真表示，會員苦惱人才流失、短缺等問題，提出多個方向，希望「拋磚引玉」，助當局了解業界需要，吸引更多人才來港及留港工作。

去年1457企總部駐港 星4000家

ACCA提出放寬專才申請計劃、持續進修基金增加年度補貼和金融科技企業減稅優惠。陳婉真稱現時世界各地頻出招吸納人才， 香港亦不能「獨善其身」，需要出招反擊以保持香港優勢。陳婉真表示香港入境限制相對周邊國家而言較為嚴謹，讓香港作為區域總部地位受到挑戰。據政府統計處數據顯示去年只有1457間外國公司選擇香港作為地區總部，較2020年1504間為少。若與新加坡比較，去年有約4000間公司選擇新加坡設立總部。

陳表示，若借鑑其他地方挽留人才政策，協會一直有參考新加坡政策，其政策往往反應較快和具彈性，是次提出短中長計劃，希望當局從多方面考量。短期政策方面，協會提出，延長非本地畢業生在港工作時間，政策可不只限於一年。其二，放寬國際尖子來港限制，若具相關學術證明和國際認可證書，可申請來港工作。

長期政策則改善工作環境和增加技能培訓。協會提議持續進修基金增設年度補貼，長期課程津貼可提升人才入行意欲。其他政策建議包括增加獎學金支持本地及非本地學生，以及為金融科技企業提供減稅優惠。陳婉真稱協會鼓勵政府放寬優才及專才計劃，優才計劃過往獲批額較少，過去幾年亦未曾滿額，例如去年共接獲5365份優才計劃申請，只有2004個名額獲批（見圖）。至於放寬專才申請，可不必由僱主申請，可讓專才自行申請。