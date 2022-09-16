逾20家大行高層擬參加峰會 視乎港府會否撤3天隔離

料包括大摩花旗CEO

彭博引述知情人士稱，華爾街許多高層會否出席峰會，仍取決於香港是否會取消入境旅客為期3天的酒店隔離措施，但已有大約20家公司承諾會派至少一名高管出席。據悉，摩根士丹利主席兼行政總裁James Gorman及花旗行政總裁Jane Fraser準備前往香港，而高盛、瑞銀和摩根大通的高層，以及貝萊德（美：BLK）行政總裁Larry Fink亦獲邀。知情人士透露，各家銀行已告知香港金管局，他們不接受高層管理人士的個人檢疫豁免，因他們不想被視為享有「特權」。

是次金融峰會由金管局舉辦，將定於11月1日及2日在中環四季酒店舉行。消息稱，有關活動細節仍可能調整，惟預計這些高管會與本港監管機構會晤，並參與私人和公眾論壇。

香港近期的防疫限制持續放寬，惟比較已全面取消防疫措施的國家，香港對商界的投資吸引力仍大減。今年2月財政司長陳茂波發表《2022/23財政預算案》宣布舉辦「國際金融領袖投資峰會」，邀請國際和內地金融機構負責人來港出席，又計劃於11月初舉辦已停賽3年的香港國際七人欖球賽。