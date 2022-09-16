moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

逾20家大行高層擬參加峰會 視乎港府會否撤3天隔離

標籤：經濟

【明報專訊】受到防疫措施限制，今年11月份為期兩天的國際金融領袖投資峰會，大型金融機構高層會否來港參與，引起市場關注。據彭博報道，目前承諾出席的約有逾20家大型金融機構高層，主要來自匯控（0005）、渣打（2888）、摩根士丹利（美：MS）及花旗集團（美：C）等。

料包括大摩花旗CEO

彭博引述知情人士稱，華爾街許多高層會否出席峰會，仍取決於香港是否會取消入境旅客為期3天的酒店隔離措施，但已有大約20家公司承諾會派至少一名高管出席。據悉，摩根士丹利主席兼行政總裁James Gorman及花旗行政總裁Jane Fraser準備前往香港，而高盛、瑞銀和摩根大通的高層，以及貝萊德（美：BLK）行政總裁Larry Fink亦獲邀。知情人士透露，各家銀行已告知香港金管局，他們不接受高層管理人士的個人檢疫豁免，因他們不想被視為享有「特權」。

是次金融峰會由金管局舉辦，將定於11月1日及2日在中環四季酒店舉行。消息稱，有關活動細節仍可能調整，惟預計這些高管會與本港監管機構會晤，並參與私人和公眾論壇。

香港近期的防疫限制持續放寬，惟比較已全面取消防疫措施的國家，香港對商界的投資吸引力仍大減。今年2月財政司長陳茂波發表《2022/23財政預算案》宣布舉辦「國際金融領袖投資峰會」，邀請國際和內地金融機構負責人來港出席，又計劃於11月初舉辦已停賽3年的香港國際七人欖球賽。