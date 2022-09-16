彭博：Prada未決定米蘭第二上市

收購意國皮革商逾43%

彭博上月報道，Prada正考慮在米蘭第二次上市，集資最少10億美元（約78億港元），並正與高盛籌備早期工作。另有意大利報章在周二報道，Prada計劃明年在米蘭證券交易所上市。Prada主席Paolo Zannoni曾在今年7月表示有可能在米蘭二次上市，但不是優先事項。

有分析稱，集團若在歐洲第二上市，將有助擴大投資者基礎，因部分投資資金只能投資於歐洲或美國股票市場；不過，目前香港與米蘭之間沒有雙重上市的股票，市場對兩個市場之間如何交換股票等運作方式存在疑問。

此外，高尚時裝品牌在疫後時代加強應對全球奢侈品配飾的強勁需求，Prada是次收購的Superior，是小牛皮加工領域龍頭企業，在意大利和國際市場活躍60多年。根據協議，Prada收購Superior的管理責任仍由現任行政總裁Stefano Caponi擔當。Patrizio Bertelli聲明表示，收購Superior代表Prada集團在垂直整合供應鏈的戰略上，邁出重要的一步。