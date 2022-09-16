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多家內銀7年來首降存息 分析：助激勵放貸

標籤：經濟

【明報專訊】近期人民幣匯率貶值壓力加大，限制政策利率下調空間，人行改為下調存款利率，減低銀行資金成本以鼓勵放貸。昨日四大國有銀行，以及交通銀行（3328）、郵儲銀行（1658）和招商銀行（3968）公布，下調活期及不同時期的定期存款參考利率（見表），為2015年10月以來首次下調。

昨下調是作參考的「掛牌利率」，銀行定存、可轉移存款證（內地稱大額存單）實際執行利率多較高。今年4月市傳人行在銀行市場利率定價自律機制會議，鼓勵銀行下調存息浮動上限，大型銀行已下調兩三年期大額存單利率0.1厘。昨存款掛牌利率下調後，內媒報道同年期大額存單利率亦有相同降幅，如建行3年大額存單利率由3.25厘降至3.1厘。

MLF淨回籠2000億 符市場預期

招商證券報告指出，人行推動市場化利率形成和傳導機制，在8月市場報價貸款利率（LPR）調降後，存息相應下調並不意外。今年8月信貸數據顯示，企業中長期貸款由基建貸款佔主導，仍需增加企業融資需求。5年期以上LPR在8月下調0.15厘，縮減銀行淨息差，人行是次重點調降中長期存息，有助激勵銀行信貸放投，帶動信貸增長。

人行昨日保持中期借貸便利（MLF）利率不變，操作量為4000億元（人民幣，下同），連續兩個月較當月到期MLF淨回籠2000億元，符市場預期。去年人行兩次降低存款準備金率共1個百分點，降低銀行資金成本，去年12月在MLF利率不變下，令當月的1年LPR調低0.5厘。東方匯理經濟學家治曉佳表示，若加上今年稍後降準，也可在MLF利率不變同時降低LPR。中國經濟增長面臨挑戰，仍需引導按揭和企業中長期利率下行，預期在今年第四季人行會降準0.5個百分點。