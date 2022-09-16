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國泰旅遊生活品牌擬開實體店

標籤：經濟

【明報專訊】國泰航空（0293）去年7月推出旅遊生活品牌「國泰（Cathay）」，涵蓋消費、餐飲、購物、酒店和健康養生等範疇，將國泰航空、馬可孛羅會及亞洲萬里通整合在「國泰」旗下，簡化獲取會籍積分及使用里數方式。國泰顧客時尚生活董事施愷民（Paul Smitton）稱，疫情期間推出「國泰」品牌，可更好與客人連結起來，預告第四季在太古旗下商場開設品牌實體店，屆時品牌在港線上線下均有分店，會員可選擇以部分里數、部分現金支付，甚至全部里數支付，更好應用里數，亦希望會員更輕鬆、容易地使用里數。

冀會員可更易使用里數

他續稱，店舖除展示品牌概念，亦會讓客人直接以里數換購產品，不單是一間零售店舖，實體店亦可讓客人更了解「國泰」作為尊尚生活品牌的定位，加強用戶的認知。他解釋，客人當然可在網店更方便地購物，但有時會想直接看到產品，因此「國泰」提供兩種選擇，讓客人可通過各種方式與品牌互動。

施愷民表示，最近一次統計「國泰」品牌已有約800家合作伙伴，例如OpenRice推出的電子消費合作，數字不斷增長，相信現時不止於此。他又稱，品牌選擇合作伙伴時較嚴謹，希望雙方可分享共同的品牌理念，並符合會員的定位。此外，品牌在深圳、台灣設有團隊，香港以外亦會繼續發掘大中華區的潛在合作伙伴。問及最受歡迎的商品，施愷民表示，主要視乎當前潮流而定，例如Staycation、近日新推出的iPhone 14、三星摺疊手機等科技產品較受歡迎。此外，客戶選擇以金錢或兌換里數支付，其消費傾向亦有少許差異。

施愷民指出，「國泰」品牌現有約1200萬名會員，並不斷增長，暫未透露今年新增會員數量。他續稱，疫前每年可增長約100萬名會員，不過疫情下乘搭飛機人數減少，亦令較少人參加計劃，現時情况已有所復蘇並看到增長勢頭，更多人加入計劃換取各項獎賞。