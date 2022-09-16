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聯想：伙電盈合作 帶動SSG業務高速增長

標籤：經濟

【明報專訊】聯想（Lenovo）（0992）自去年4月重整業務架構後，成立方案服務業務集團（SSG）轉攻混合雲和數碼轉型領域，今年8月與電訊盈科（0008）企業方案（PCCW Solutions ）宣布合作，成立Lenovo PCCW Solutions 公司，聯想方案服務業務集團總裁黃建恒表示，合作有助打通雙方客戶群， 主攻香港、新加坡和中國內地大灣區市場， 未來兩三年有助帶動SSG業務高速增長，目標收入按年增長20％至25％，經營溢利率保持15％至20％高水平。

目標收入按年增長20％至25％

黃建恒表示，聯想自重組業務架構後，由過往的個人電腦研發銷售，致力轉向「以服務為先」，而SSG作為聯想轉型的「箭頭」、「領導者」，相信未來智慧城市大趨勢下，冀能提供更多增值服務，增加用戶黏性，從而帶動整體收入和利潤。

Lenovo PCCW Solutions行政總裁李喆表示，集團未來幾年目標是將業務翻倍，目前香港、新加坡和中國內地之間客戶約300個，未來一年將聚焦拓展聯想潛在客群，為其提供更多軟件服務體驗。李表示，三大市場機會充足，正在研究拓展澳洲、中東、泰國等地區。李又稱，方案服務客戶屬長周期合作關係，短期內客數難急速增長，但相信聯想現有業務覆蓋可帶來協同效應。

擬大灣區增聘約600人

李喆表示， 公司目前有約4000名員工，當中將有2000人在香港服務。未來人才是行內的核心資源，去年共聘請約180至200名應屆大學畢業生，預計今年將倍增，亦計劃在大灣區增聘約600人。