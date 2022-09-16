Tesla或暫停德國生產電池 研回美享減稅 配合拜登重塑供應鏈戰略

歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）稱，歐盟委員會已就美國的電動車稅務優惠可能違反世貿組織（WTO）規定，向美國表示擔憂。美國貿易代表辦公室（USTR）表示，美國貿易代表戴琪與東布羅夫斯基斯周三會面，雙方同意繼續討論美國電動車稅務抵免問題。歐盟和韓國對IRA的電動車稅務抵免提出關切，認為稅務措施會歧視外國生產的電動車，違反世貿規定。

歐盟：美稅務優惠或違WTO規定

在美國生產更多電池，有助特斯拉獲取IRA提供的額外稅務減免。根據IRA，若充電池在美國製造和包裝，稅務抵免金額就可抵消電動車電池組三分之一以上的成本。IRA還延長了目前向電動車買家提供的7500美元電動車稅務抵免，條件是車主所購買的電動車，電池主要在北美製造或組裝。不過由福士（德：VOW3）、豐田（日：7203）、通用汽車等組成的汽車創新聯盟上月表示，全美目前72款電動或混合動力車當中，約七成不符合7500美元的稅務抵免資格。

特斯拉未回應有關暫停德國電池生產計劃的報道。不過在IRA生效後，特斯拉曾向美國得州的官員表示，正物色地點，興建一家提煉鋰的工廠。鋰是關鍵的電池原料，目前主要在中國加工。《華爾街日報》指出，特斯拉的舉動，反映IRA正如何重塑電動車行業，促使業界加快發展美國本土的電池及原材料供應鏈。

通用美建電池廠 研加快步伐

此外，俄羅斯與歐洲的能源戰加劇，令歐洲能源成本上漲，也為歐洲的製造業帶來壓力，IRA生效可能進一步推動歐洲生產線轉移。通用汽車（美：GM）電動車原材料執行董事Sham Kunjur表示，自IRA生效以來，與外部公司就建立美國電池供應鏈的討論已經升溫。

他說，通用汽車此前打算在一段時間內於美國建立電池供應鏈，但在IRA生效後，正積極研究如何加快步伐。通用汽車此前與供應商達成長期協議，以確保鋰、鈷等電池原材料的供應。研究機構 Benchmark Mineral Intelligence的數據顯示，全球三分之二以上的鎳和鈷在中國加工，而只有1%或以下的鎳和鈷在美國處理。

Bernstein Research指出，若特斯拉符合IRA的稅務抵免條件，其用於Model Y長續航版的75千瓦時（kWh）電池組，可助特斯拉減少近四成的成本。

有分析師指出，特斯拉與松下（Panasonic）在內華達州共同經營電池廠，可望成為IRA激勵措施的主要受惠機構。通用汽車和福特（美：F）等傳統車廠也爭相與韓國電池製造商組成合資企業在美國開設電池廠，相信也可從中受惠。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）的報告指出，如果通用汽車在2025年實現在北美銷售100萬輛電動車的目標，屆時其在美國生產的電池組，將為其帶來30億美元的稅務抵免。

（綜合報道）

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