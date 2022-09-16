再生能源主管 接任殼牌CEO

美首申失業救濟人數連跌5周

美國首次申領失業救濟人數連續5周下跌。在截至9月10日當周，美國首次申領失業救濟人數按周減少5000，總數降至21.3萬，低於預期。美國零售銷售額在7月按月跌0.4%後，在8月出乎意料按月增長0.3%。分析師原預期8月零售銷售額按月持平，最新數據反映在高通脹環境下，美國消費仍保持韌性，債息向上，納指午夜前跌1%。

「鱷王」料美大幅加息 美股或跌兩成

面對通脹高企，有「鱷王」之稱的橋水創辦人達利奧（Ray Dalio）預期，聯儲局將加息至4.5至6厘範圍的上沿，導致私人企業的信貸增長放緩，影響私人企業支出及整體經濟。他估計當利率上調至4.5厘時，美股可能大跌兩成。此外，「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）警告，聯儲局需要將利率上調至高於通脹水平從而擊退通脹。美國目前通脹率超過8%，意味聯儲局可能要加息至9厘。

以太坊昨完成重大升級，由「工作量證明」（PoW）機制，轉變為「權益證明」（PoS）機制，以改善浪費能源的問題。算力最大的以太坊礦池Ethermine宣布在升級後停止PoW的相關服務。完成升級後，以太幣昨晚微跌。

（綜合報道）

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