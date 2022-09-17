8月數據普遍勝預期 零售升5.4%半年最佳

【明報專訊】中國國家統計局昨日公布8月經濟數據，除房地產投資外，其他數據皆自疲弱的7月表現有所改善，好過市場預期，其中社會消費品零售總額按年上升5.4%，見今年2月以來最快增速，而16至24歲青年失業率，亦見10個月以來首度下降。不過有分析指出，中國經濟復蘇基礎仍然脆弱，疫情防控短期內不會放寬，而僅靠財政政策，不太可能完全抵消因疫情防控和房地產投資疲弱對經濟帶來的負面影響。
內地6月開始減徵汽車購置稅，支持8月汽車零售總額按年上升15.9%，是帶動整體零售增長的主力，撇除汽車的零售額增長則為4.3%。另外，疫情防控放寬，8月餐飲收入按年急增8.4%，扭轉7月下跌1.5%，是為今年2月以來首次回復正增長。支持汽車消費政策，也帶動汽車製造的工業增加值在8月按年增長30.5%，推動整體工業增加值按年增長4.2%。
首8個月城鎮固定資產投資按年增5.8%，較首7月增幅擴0.1個百分點，期內基建投資按年增長8.3%，較首7個月擴0.9個百分點，為推動增長主力，彭博經濟研究計算單月增長為15.5%，為今年以來最快增速。不過，民間投資期內按年增長2.3%，較首7個月速度縮0.4個百分點，反映民企投資持續疲弱。
市場另一關注重點全國房地產開發投資持續疲弱，首8個月按年跌7.4%，較首7個月跌幅擴大1個百分點。彭博計算單計8月按年下降13.8%，降幅較7月擴大1.5個百分點。即使內地開始支持樓市，惟8月份70個大中城市新建商品住宅銷售價格仍按月跌0.29%，連跌12個月，按年則跌2.1%，見7年最大跌幅。
渣打指出，雖然8月中國經濟增長超出市場預期，該行仍維持第三季經濟增長3.2%的預期。中共二十大將於10月16日舉行，市場期望會後內地可望放寬防疫限制，不過該行認為病毒在寒冷天氣重新傳染的機會較大，新一屆政府至明年3月才會完成換屆，因此對放寬清零政策不太樂觀；而且隨着二十大臨近，短期內地將保持嚴格防控，不利10月國慶長假的消費和旅遊收入。