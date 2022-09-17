8月數據普遍勝預期 零售升5.4%半年最佳

內地6月開始減徵汽車購置稅，支持8月汽車零售總額按年上升15.9%，是帶動整體零售增長的主力，撇除汽車的零售額增長則為4.3%。另外，疫情防控放寬，8月餐飲收入按年急增8.4%，扭轉7月下跌1.5%，是為今年2月以來首次回復正增長。支持汽車消費政策，也帶動汽車製造的工業增加值在8月按年增長30.5%，推動整體工業增加值按年增長4.2%。

分析：經濟復蘇基礎仍脆弱

首8個月城鎮固定資產投資按年增5.8%，較首7月增幅擴0.1個百分點，期內基建投資按年增長8.3%，較首7個月擴0.9個百分點，為推動增長主力，彭博經濟研究計算單月增長為15.5%，為今年以來最快增速。不過，民間投資期內按年增長2.3%，較首7個月速度縮0.4個百分點，反映民企投資持續疲弱。

市場另一關注重點全國房地產開發投資持續疲弱，首8個月按年跌7.4%，較首7個月跌幅擴大1個百分點。彭博計算單計8月按年下降13.8%，降幅較7月擴大1.5個百分點。即使內地開始支持樓市，惟8月份70個大中城市新建商品住宅銷售價格仍按月跌0.29%，連跌12個月，按年則跌2.1%，見7年最大跌幅。

渣打指出，雖然8月中國經濟增長超出市場預期，該行仍維持第三季經濟增長3.2%的預期。中共二十大將於10月16日舉行，市場期望會後內地可望放寬防疫限制，不過該行認為病毒在寒冷天氣重新傳染的機會較大，新一屆政府至明年3月才會完成換屆，因此對放寬清零政策不太樂觀；而且隨着二十大臨近，短期內地將保持嚴格防控，不利10月國慶長假的消費和旅遊收入。