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陳啟宗：中國處理疫情手法 全球困惑

標籤：經濟

【明報專訊】恒隆系昨日發表中期報告，集團董事長陳啟宗在報告中撰文，指內地處理疫情的方式讓全世界困惑，並稱最近上海的疫情防控措施已「足以說明一切，此舉的經濟後果十分嚴重」，甚至指出有在內地定居的外籍人已萌生去意。不過，他相信中央會逐步改善措施，相信長遠而言中國仍是較穩定的投資地點。

經濟後果嚴重 稱有外籍人萌去意

他表示，近期內地部分政策令國內外都對前景感到迷惑，甚至有些措施推高內地失業率，而上海及其他多個城市的防控措施，所造成影響都令市場對經濟前景感到猶豫。但他相信在目前國債率仍然較低，以及出口表現理想下，只要中央想刺激經濟，便會有能力做到。

他提到，過去30年無數不同年齡的商人和專業人士湧進中國，但近期卻得悉一些長居內地數十年的外籍人有意離去，此事發生在北京日益被西方孤立之時，並非一個好現象。

他表示，今年是他32年來最難預測全年業績的一次，因為無人可知疫情演變，以及政府會如何應對，關鍵是上海的疫情防控情况會否重演，以及集團旗下物業所在城市會否被全面或局部封鎖；他相信疫情今年內仍不會結束，但中央也不會全面封城， 因為相信包括中央領導人在內的所有人都已經在上海一役飽嘗苦頭，估計「下次會做得更好」，惟短期仍難以復常。

不過，他認為中國長遠而言仍是相對穩定的投資地點，只要中美關係不至爆發軍事衝突，例如台海局勢等，中國市場仍然具有吸引力。

至於本港經濟及樓市方面，陳啟宗表示繼續「唱淡」一般住宅市場，指出經濟轉差及移民潮令本港經濟陷於疲弱。他表示，長遠對本港市場仍不感興趣，因相信在反修例運動平息後，港府遲早會大幅增加土地供應，限制樓價升幅。

內地人更堅決移居本港 利豪宅市場

陳啟宗表示，本港經濟在反修例運動及疫情連番重創，形容「騷亂的餘波導致許多本地人移民」，而過去兩年半疫情的防控措施亦導致不少外來定居的人離港，造成短期經濟壓力；惟他認為，稍後可透過引入內地專才移民補救部分影響。他又表示，有些財力好、學歷高的內地人已因各自的緣故悄悄來港定居。

他表示，相比看淡一般住宅市場，形容集團所涉足的豪宅市場則截然不同，形容今次看到內地人移居本港，「已很久沒看到大批內地富人來港」，認為香港在內地居民眼中仍有吸引力，包括稅率較低、社會較自由、資訊更流通、孩子就學選擇更多等，加上經過早前上海防疫措施一役，部分人來港決心就更堅定，有利豪宅市場。