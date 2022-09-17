國泰上調年底客運運力目標

冀恢復至疫前1/3

國泰8月收入乘客千米數按年升82.7%，較疫情前減少86.1%。乘客運載率增22.2個百分點至68.6%。以可用座位千米數計算的運力按年增加23.5%，較疫情前跌83.8%。今年首8個月載客人次按年增1.34倍，收入乘客千米數升1.42倍。上月運載10.49萬公噸貨物，按年減少15.6%，較疫情前減少35%。月內的貨物收入噸千米數按年減少23.3%，較疫情前減少35.1%。運載率下跌10.7個百分點至67%。以可用貨物噸千米數計算的運力按年減少11.1%，較疫情前減少41.1%。首8個月載貨量按年跌8%，而貨物收入噸千米數跌32.4%。

國泰表示上月平均每日載客人次升至逾8000水平。月內客運航班運力較7月份增約28%，惟仍僅為疫情前水平約16%。上客運量主要由內地出發前往美國的留學生需求推動。此外，上月全面恢復運作所有貨機定期航班，運力亦因更多客運航班及區域只載貨客機航班而有所增加，8月份貨運運力為疫情前59%。

國泰預期今年末季經港往返美洲及東南亞和印度的中轉需求強勁，往來澳紐及其他地區客量亦增。隨着更多亞洲航點陸續調整其入境旅遊措施，計劃10月份加開約200對客運航班，主要前往大阪、首爾 、曼谷、吉隆坡及馬尼拉等亞洲航點，以及溫哥華、悉尼及墨爾本等長途航點 。