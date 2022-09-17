moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

字節跳動擬回購 公司估值2.3萬億 多年上市無果 向投資者回購234億元股份

標籤：經濟

【明報專訊】短視頻平台抖音（TikTok）母企字節跳動屢傳上市，惟至今仍「只聞樓梯響」。外電彭博昨引述公司向投資者發出的備忘錄，稱因應上市計劃停滯不前，字節跳動計劃於未來2至3個月啟動規模最多30億美元（約234億港元）的回購計劃，向擬套現的投資者回購股份。以建議回購價每股176.9美元，作價相當於字節跳動最新估值3000億美元（2.34萬億港元），超過阿里巴巴（9988）的2350億美元，但稍遜於騰訊（0700）的3600億美元。

明報記者 蔡穎霖

今年7月，有傳字節跳動的估值一度跌穿3000億美元，當時有投資者欲以2750億美元估值買入股份，更有指出價折合估值低至僅2500億美元。比起2020年、老虎基金以4600億美元估值作戰略融資，字節跳動的估值最多跌逾45%。若以最新估值3000億美元計算，意味跌幅收窄至近35%。

2012年成立 最少8次融資

其間10年未上市 科企罕見

翻查資料，字節跳動自2012年成立以來，先後最少8次融資（見表），由10年前的天使輪融資數百萬元人民幣，直至2018年已進行40億美元的上市前融資，當時投資者包括美國私募基金KKR，以及內地春華資本，估值750億美元。雖然已完成上市前輪融資，但字節跳動至今仍未上市。

一般而言，上市前曾多次融資的科技企業，在融資條款上都設有不同條件如上市時限、上市時估值下限等，以保障一批上市前投資者；而不少科企由首次融資到上市，5至7年已屬為期較長及罕見。因此市場此前已有不少消息，指字節跳動股東對上市進度感到不滿。

市場於今年5月一度傳出字節跳動赴港上市。不過今年8月，首席財務官高准強調目前未有具體的上市計劃，也沒有上市時間表。

員工期權激勵計劃延長10年

此外，報道指字節跳動亦將員工期權激勵計劃期限延長10年，同時再撥出1%公司股份，擴大員工預留期權池。此前，字節跳動曾下調期權授予價格至每股155美元，亦曾向3萬名員工進行一次期權特殊增發，意味公司員工未來有機會以更低價錢買入字節跳動股票。