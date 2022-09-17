moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

萬科旗下萬物雲下周招股 集資額縮至62億

標籤：新股

【明報專訊】近期陸續有新股淡市下尋求上市。內房股萬科（2022）旗下物業管理公司萬物雲（2602）昨公布，計劃於聯交所主板上市，發售價範圍為每股47.1至52.7元，每手100股入場費為5323.11元。集團計劃發售約1.17億股，當中國際配售1.05億股，其餘為1167萬股在港公開發售，未計算超額配售權下，集資最多約61.66億元。

分析：「明星股」也要看市况

萬物雲將於下周一（19日）開始公開招股，至22日中午12時截止，29日掛牌。聯席保薦人為中信証券、花旗和高盛。據悉，萬物雲的基石投資者認購股份金額約2.8億美元（約21.98億港元），佔今次發售規模約35.6%至39.9%。萬物雲董事長、執行董事兼總經理朱保全表示，集資所得資金將主要用作發展公司業務。

翻查資料，早傳萬物雲擬集資不少於20億美元（約156億元），惟最後公布集資額似有所削減。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬認為，主要由於近期市况淡靜，他指萬物雲作為「明星股」足額認購不難，但反應熱烈與否仍有待觀察市場氣氛，惟他指出，縮減集資額未必有助銷情，因環球經濟狀况較差，令市場氣氛轉弱。

許譯彬續稱，目前投資者沒有太大意欲認購新股，因聯儲局再大手加息隱憂持續，加上人民幣近期也出現波動，故投資者會較審慎，寧願保留現金等待時機。他指時限也是一大問題，已上市的股票可自由買賣，毋須等待7天認購時限交易，因此投資者對新股的投資意欲不高。

[新股]