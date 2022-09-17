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澳門賭牌競投開標 維持「7爭6」

標籤：經濟

【明報專訊】澳門賭牌公開競投於周三（14日）結束，除了現時持牌的六大博彩企業遞交標書參與競投，馬來西亞雲頂集團旗下GMM股份亦有遞交標書。澳門娛樂場幸運博彩經營批給公開競投委員會昨日開標，六大牌主均獲接納參與競投，GMM股份則獲有條件接納參與競投。當局強調，新一輪賭牌競投將維持批給6個牌照不變，意味新一輪賭牌將是「7爭6」，料於今年底完成程序。

據澳門傳媒報道，行政法務司長、競投委員會主席張永春表示，競投委員會將在開標後，與被接納參與競投公司諮詢、磋商及審議標書內容，冀在今年底完成整個開標及判級程序。

雲頂獲有條件接納競投

六大牌主當中，永利澳門（1128）最早完成開標。永利澳門總裁兼常務董事陳志玲受訪時表示，已提交所有文件，公司近1.2萬名員工會持續與澳門進步，有信心持續為澳門作貢獻。

新濠（0200）主席兼行政總裁何猷龍表示，今次由7間公司競投最多6個賭牌，反映投資者對澳門長遠發展有信心。雖然疫情下經營有困難，但在內地支持下，澳門旅遊業長遠都是向好。

另外，新濠影匯二期工程已完成近90%，但因不少牌照需要申請，冀於明年第二季落成。

澳博（0880）主席何超鳳強調，公司對競投充滿信心，拓展國際化市場將是未來大趨勢，有信心繼續支持澳門繁榮穩定和民生發展。

美高梅中國（2282）聯席董事長何超瓊表示，集團一直以文化藝術為主軸，今次競投將繼續加大力度響應政府，圍繞多元旅遊元素，包括體育、環保等領域發展，對是次競投抱有信心。她又稱，集團日後發展方向會針對多元旅遊，如有更多空間及資源，將在休閒旅遊娛樂方面做大做強，鞏固澳門在亞洲地區的獨特位置。