澳門賭牌競投開標 維持「7爭6」

【明報專訊】澳門賭牌公開競投於周三（14日）結束，除了現時持牌的六大博彩企業遞交標書參與競投，馬來西亞雲頂集團旗下GMM股份亦有遞交標書。澳門娛樂場幸運博彩經營批給公開競投委員會昨日開標，六大牌主均獲接納參與競投，GMM股份則獲有條件接納參與競投。當局強調，新一輪賭牌競投將維持批給6個牌照不變，意味新一輪賭牌將是「7爭6」，料於今年底完成程序。