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PCAOB下周來港審查中概股底稿

標籤：經濟

【明報專訊】中美審計底稿爭議早前達成初步協議，據彭博報道，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）將於下周到港檢查在美上市的中概股審計底稿。不過，美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler再度開腔，質疑內地會否履行上個月達成的協議內容。

中方官員和監管機構表明遵守協議內容，Gensler日前在參議院銀行委員會聽證會上稱，未知內地公司是否合規，目前只可明確知道審計底稿白紙黑字不能修改，PCAOB可任意選擇須檢查上市公司，獲需要證據後，向SEC披露有關資訊。

根據美國現行的《薩班斯‧奧克斯利法案》（Sarbanes-Oxley Act）規定，若在美上市公司未能遵守規定，該公司會在3年內被除牌。但中方過去基於國家安全和泄密隱憂，內地和香港是全球唯一不允許美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）檢查審計底稿的地區。

隨着美國於2020年立法規定，若PCAOB未能檢查在美上市公司的審計底稿，將在3年內除牌。而現時為了避免逾200家內地在美上市公司被迫退市，中美雙方達成這項協議。惟有國會議員提議收緊法案的條款，不合規的上市公司除牌時限由3年改為2年。Gensler表示支持，因可以增加與中方談判的籌碼。