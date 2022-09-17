標普降復星信用評級至BB

資產估值下跌 損變現能力

標普指出，在離岸和在岸債券市場融資受阻、宏觀經濟不明朗下，復星正面臨流動性緩衝空間收縮和債務期限縮短的問題。該行相信，復星有能力將其龐大且多元化的資產組合變現，但不利的資本市場情緒可能會侵蝕其資產估值，並考驗公司完成資產處置計劃能力。

標普認為，在無法利用債券市場融資的情况下，復星只能依靠銀行貸款再融資和資產處置來集資。由今年7月至明年6月，復星有280億元（人民幣，下同）債券到期，以及330億元的銀行貸款到期。對於彭博早前報道內地監管機構正要求商業銀行和部分國企整理與復星系業務往來，北京市國資委也要求市屬企業梳理與復星之間的業務合作風險。標普認為目前未看到集團與銀行關係有明顯減弱的證據，並認為媒體負面的報道不會在短期內影響復星融資。