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3香港：新iPhone銷售不遜去年

標籤：經濟

【明報專訊】蘋果公司（美：AAPL）新系列iPhone 14昨起發售，和記電訊（0215）執行董事及行政總裁古星輝表示，目前未有具體的預訂數字，但形容整體反應不俗，不比去年銷售iPhone 13時遜色。公司會密切留意未來一至兩個周末的銷售情况，不排除再推出新優惠。他又認為宏觀經濟對市民的消費意欲影響有限，加上新一輪消費券即將派發，相信有助刺激消費。

月費228元享1500元淨機折扣

3香港新推出多款5G計劃出機方案，包括月費228元的5G計劃，提供每月用量80GB數據，可以有1500元淨機折扣。另外，如果客戶選用月費598元的5G計劃，提供每月用量300GB，以及7500元手機現金券和25,000易賞錢積分，積分也可作現金折扣購買手機。

古星輝表示，公司每年也會推出不同用量的計劃，希望能滿足所有客戶。他認為市民對數據用量需求只增不跌，更稱在今年初的第五波疫情下，不少市民在家工作，導致數據流量及語音分鐘亦有上升，形容整體市場發展正面和健康。

香港寬頻買機上台月費88元

此外，香港寬頻（1310）亦推出iPhone 14系列買機上台優惠，客戶登記指定5G流動通訊，月費最低88元，提供每月用量10GB數據，以及最多1060元的機價折扣。如果客戶買機同時登記指定家居寬頻服務，可以免12個月月費和最多1060元的機價折扣。